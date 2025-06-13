Из пластиковых бутылок добыли водород: помогла солнечная энергия

Фотокаталитическую систему, которая поможет производить водород из ПЭТ-бутылок, разработали ученые из Южной Кореи.

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Новый метод разлагает пластик на побочные продукты, такие как этиленгликоль и терефталевая кислота, выделяя при этом чистый водород, пишет interestingengineering.com.

Водород уже давно рассматривается как новый источник энергии в контексте сокращения выбросов углекислого газа. Однако не все методы его производства подходят для экологии – например, если водород производить из ископаемого топлива (нефть, газ, уголь), то это наоборот может усилить парниковый эффект.

Таким образом, фотокаталитическое производство водорода является гораздо более приемлемым вариантом.

Как получить чистый водород

Фотокаталитическое производство водорода, в котором используется солнечный свет, сталкивается с трудностями в поддержании стабильности в условиях сильного света и химического воздействия.

Новая стратегия южнокорейских ученых предусматривает стабилизацию катализатора в полимерной сетке, разместив место реакции на границе раздела воздуха и воды. Такой метод, по словам разработчиков, позволит избежать распространенных проблем, таких как потеря катализатора, плохое разделение газов и обратные реакции.

Система работала стабильно более двух месяцев, даже в сильнощелочных условиях. Плавающая каталитическая система может также работать в других водных средах – в морской или же водопроводной воде.

Испытательная система включала устройство площадью один квадратный метр, размещенное на открытом воздухе под естественным солнечным светом, которое могло производить водород из пластиковых бутылок.

Пластиковая проблема

Именно пластиковые бутылки считаются ключевым фактором роста мировых отходов. Они чрезвычайно широко распространены, и каждый год их используется около 500 млрд – при том, что перерабатывается потом лишь чуть более 10% таких бутылок. А пластик, между тем, не разлагается, загрязняет водоемы и почву, а также накапливается в пищевых цепочках (к примеру, в организм человека микропластик может попасть с пищей – овощи «набирают» его из почвы, рыба – из загрязненной воды).

Поэтому система, превращающая вредные бутылки в чистый источник водорода, может стать спасительным решением сразу для нескольких важных проблем. Дальнейшее моделирование масштабирования показало, что технологию можно расширить до 10 или даже 100 квадратных метров.

Ранее Фокус сообщал, что пластик проник в последние нетронутые места планеты. Например, микропластик обнаружили даже на закрытых для туристов локациях, где отсутствует экономическая деятельность.

Также стало известно, что микрочастицы пластика невозможно убрать из питьевой воды. С такой задачей не справляются даже мощные очистительные системы. И хотя речь идет об очень незначительных количествах пластика, он все равно может представлять потенциальную угрозу.