Крохотные токсичные частицы невозможно убрать из питьевой воды: очистка не справляется

Крошечные частицы пластика становятся все большей проблемой не только для людей, но также для всего живого на Земли и планеты в целом. Многие люди на планете также загрязнены крохотными опасными частицами и никакие достижения очистных сооружений никак не могут решить эту проблему.

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Об этом пишет Science Alert.

Предыдущие исследования уже обнаружили микропластик буквально в каждом уголке планеты: в воздухе, воде, почве, телах людей и животных, самых высоких и глубоких точках планеты и даже в дыхании дельфинов. Долговечность этих частиц делает их невероятно устойчивыми в окружающей среде — ученые десятилетиями пытают решить проблему микропластика, но все еще безуспешно.

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Опасность в каждом стакане

Согласно новому обзору, значительная часть воздействия микропластика может поступать из питьевой воды, поскольку очистные сооружения сточных вод все еще не удаляют микропластик эффективно.

Статистика свидетельствует о том, что с момента производства первого пластика на планеты человечество уже произвело около 9 миллиардов метрических тонн пластика. Большая часть этого материала постепенно распадалась на все более мелкие фрагменты, не распадаясь по-настоящему. В результате такого распада образуется мелкая пластиковая пыль, которая теперь стала настоящей катастрофой для планеты.

Отметим, что микропластиком считаются частицы размером 5 миллиметров в поперечнике или меньше. Известно, что они широко распространены в почве по всему миру. Однако новое исследование также показывает, что очистные сооружения сточных вод не справляются: современным установкам удается удалить большую часть частиц, но этого все еще недостаточно.

Полное удаление недостижимо

По словам старшего автора исследования, инженера-эколога из Техасского университета в Арлингтоне Ун-Джунга Кима, результаты их с коллегами исследования указывают на то, что большинство очистных сооружений сточных вод действительно сокращают нагрузку микропластика, однако полное удаление частиц все еще остается недостижимым с помощью современных технологий. В результате многие микропластики снова попадают в окружающую среду, вероятно, перенося другие остаточные вредные загрязнители в сточных водах, такие как бисфенолы, ПФАС и антибиотики

Несмотря на то, что эти микропластики и органические загрязнители будут существовать лишь в следовых количествах, наш организм, вероятно, все еще будет подвергаться воздействию посредством таки источников как питьевая вода, стирка и полив растений. Последствия все еще не ясны, однако ученые подозревают, что они потенциально могут быть опасными и долгосрочными, такими как:

сердечно-сосудистые заболевания;

рак.

Авторы исследования также отмечают, что одним из важных препятствий очистки питьевой воды от опасных микрочастиц является отсутствие универсального определения того, что считается микропластиком. Кроме того, сегодня отсутствуют стандартизированные методы измерения его присутствия в воде.

По словам ведущего автора исследования, химика-эколога Дженни Ким Нгуен, один из лучших способов решения проблемы — разработка стандартизированных методов тестирования, обеспечивающих более четкое понимание проблемы.

Как микропластик влияет на тело человека

Ученые признают, еще многое предстоит узнать, однако предыдущие исследования обнаружили доказательства токсического воздействия на всю пищевую цепь. Есть также признаки того, что крохотные частицы могут привести к:

воспалению;

окислительному стрессу;

иммунным реакциям;

раку;

изменчивыми последствиями для здоровья.

Одно недавнее исследование обнаружило высокие концентрации микропластика в артериях пациентов с инсультом, что еще больше усиливает тревогу о потенциальных последствиях для здоровья, поскольку эти загрязнители накапливаются в жизненно важных органах.

Ранее Фокус писал о том, что на Земле найден новый источник токсичных крохотных частиц: встречается буквально повсюду.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.