Крихітні токсичні частинки неможливо прибрати з питної води: очищення не справляється

Крихітні частинки пластику стають дедалі більшою проблемою не тільки для людей, а й для всього живого на Землі та планети загалом. Багато людей на планеті також забруднені крихітними небезпечними частинками і жодні досягнення очисних споруд ніяк не можуть розв'язати цю проблему.

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Про це пише Science Alert.

Попередні дослідження вже виявили мікропластик буквально в кожному куточку планети: у повітрі, воді, ґрунті, тілах людей і тварин, найвищих і найглибших точках планети й навіть у диханні дельфінів. Довговічність цих частинок робить їх неймовірно стійкими в навколишньому середовищі — вчені десятиліттями намагаються розв'язати проблему мікропластику, але все ще марно.

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Небезпека в кожній склянці

Згідно з новим оглядом, значна частина впливу мікропластику може надходити з питної води, оскільки очисні споруди стічних вод все ще не видаляють мікропластик ефективно.

Статистика свідчить про те, що з моменту виробництва першого пластику на планеті людство вже виробило близько 9 мільярдів метричних тонн пластику. Більша частина цього матеріалу поступово розпадалася на все більш дрібні фрагменти, не розпадаючись по-справжньому. У результаті такого розпаду утворюється дрібний пластиковий пил, який тепер став справжньою катастрофою для планети.

Зазначимо, що мікропластиком вважаються частинки розміром 5 міліметрів у поперечнику або менше. Відомо, що вони широко поширені в ґрунті по всьому світу. Однак нове дослідження також показує, що очисні споруди стічних вод не справляються: сучасним установкам вдається видалити більшу частину частинок, але цього все ще недостатньо.

Повне видалення недосяжне

За словами старшого автора дослідження, інженера-еколога з Техаського університету в Арлінгтоні Ун-Джунга Кіма, результати їхнього з колегами дослідження вказують на те, що більшість очисних споруд стічних вод справді скорочують навантаження мікропластику, проте повне видалення частинок все ще залишається недосяжним за допомогою сучасних технологій. У результаті багато мікропластиків знову потрапляють у навколишнє середовище, імовірно, переносячи інші залишкові шкідливі забруднювачі в стічних водах, такі як бісфеноли, ПФАС і антибіотики.

Попри те, що ці мікропластики та органічні забруднювачі існуватимуть лише в слідових кількостях, наш організм, імовірно, все ще піддаватиметься впливу за допомогою таких джерел, як питна вода, прання та полив рослин. Наслідки все ще не зрозумілі, проте вчені підозрюють, що вони потенційно можуть бути небезпечними й довгостроковими, такими як:

серцево-судинні захворювання;

рак.

Автори дослідження також зазначають, що однією з важливих перешкод очищення питної води від небезпечних мікрочастинок є відсутність універсального визначення того, що вважається мікропластиком. Крім того, сьогодні відсутні стандартизовані методи вимірювання його присутності у воді.

За словами провідного автора дослідження, хіміка-еколога Дженні Кім Нгуєн, один із найкращих способів розв'язання проблеми — розробка стандартизованих методів тестування, що забезпечують чіткіше розуміння проблеми.

Як мікропластик впливає на тіло людини

Вчені визнають, ще багато чого належить дізнатися, проте попередні дослідження виявили докази токсичного впливу на весь харчовий ланцюг. Є також ознаки того, що крихітні частинки можуть призвести до:

запалення;

окислювальному стресу;

імунним реакціям;

раку;

мінливими наслідками для здоров'я.

Одне нещодавнє дослідження виявило високі концентрації мікропластику в артеріях пацієнтів з інсультом, що ще більше посилює тривогу щодо потенційних наслідків для здоров'я, оскільки ці забруднювачі накопичуються в життєво важливих органах.

Раніше Фокус писав про те, що на Землі знайдено нове джерело токсичних крихітних частинок: зустрічається буквально всюди.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.