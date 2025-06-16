Система, которую не взломают: ученые придумали действительно надежный метод защиты

Генератор случайных чисел может быть действительно случайным – и на такую случайность можно будет положиться, так как она будет защищена от любого взлома.

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Надежную защиту обеспечит сочетание квантовой запутанности с цепочками хэшей, пишет theregister.com. Систему для создания случайных чисел, которые не могут быть изменены третьей стороной, создали американские ученые.

Случайные числа могут быть необходимы для выбора членов жюри без предвзятости или для обеспечения алгоритмов безопасности, поясняет издание. А так называемые квантовые события предлагают обещание истинной случайности. А явление, называемое квантовой запутанностью, определяет, что две квантовые частицы, испущенные одновременно, могут оставаться навсегда связанными в своем состоянии, независимо от того, насколько далеко они находятся друг от друга. Это явление позволяет ученым проверить чистоту своего эксперимента.

При этом следует отметить, что, хотя запутанность позволяет проверить действительно ли случаен источник данных, такие системы потенциально можно обойти, если злоумышленник тайно неправильно рассчитает время одного из измерений.

Метод случайных чисел по-новому – как это работает

Новая система, разработанная исследователями из США, предоставляет общедоступную цепочку хэшей, значительно повышая сложность подделки записи времени квантовых измерений. Запись измерений также доступна онлайн.

Есть такое понятие, как маяк случайности. Такие маяки обозначают общедоступные источники случайных строк чисел, к которому может получить доступ любой человек через интернет. В частности, маяк случайности Университета Колорадо полагается на два запутанных фотона, измеренных в двух местах одновременно, на расстоянии 110 метров друг от друга. Последовательность измерений публично записывается в хэш-цепочке, что позволяет наблюдателям обнаружить любую попытку ее вмешательства. Исследовательская группа сгенерировала случайные числа 7454 раза за 40 дней и обнаружила, что действительно случайное число было сгенерировано 7434 раза, – такой показатель оценивают в 99,7%.

Для того, чтобы злоумышленник мог контролировать конечный результат генератора случайных чисел, оставаясь незамеченным, записи измерений запутанности и все хэш-цепочки должны быть скомпрометированы в разных географических точках эксперимента. В этом смысле система стала намного более защищенной.

По словам ученых, использование прослеживаемой квантовой случайности для предотвращения коррупции и распределения ресурсов может укрепить доверие общественности к этим системам.

Исследователи резюмировали: «В нынешнюю эпоху дезинформации мы, по крайней мере, сможем доверять случайности».

Ранее Фокус сообщал, что электроника может работать "вечность" на одном заряде. Там тоже отличились американские ученые – они разработали новый квантовый материал с уникальными электронными свойствами, которые можно будет использовать для создания сверхэффективных электронных систем.

Также стало известно, что квантовый компьютер справился с неоднозначной задачей. В частности, учеными было продемонстрировано преимущество квантового масштабирования для приближенного решения задач оптимизации с использованием квантового отжига.