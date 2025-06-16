Стоил ли материнская плата своих денег: как правильно выбрать комплектующие для ПК

Высококлассные материнские платы могут стоить сотни долларов. Стоят ли они своих денег или покупка материнской платы премиум-класса — дорогостоящая ошибка при сборке ПК ?

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Выбор правильной платы непрост, потому что вам приходится иметь дело с сокетами, форм-факторами и различными поколениями оперативной памяти, пишет издание slashgear.com.

Для сокета AM5 — для новейших процессоров AMD, включая серии Ryzen 7000 и Ryzen 9000 — есть материнские платы по цене около $150, но также и платы за $800.

Хотя нет однозначного ответа на вопрос, стоит ли тратить больше или нет, эксперты рассказали, что можно получить, потратив больше, чтобы облегчить принятие решения.

Что есть у материнских плат высокого класса, чего нет у более дешевых?

Более быстрая и лучшая сеть и подключение являются важным преимуществом дорогих плат. Высококачественные материнские платы обеспечивают доступ к самому быстрому стандарту Ethernet, включая скорости 2,5 Гбит, 5 Гбит и даже 10 Гбит. Материнские платы подешевле обычно имеют максимальную скорость 1 Гбит, предлагая старые стандарты Wi-Fi. Хотя маршрутизатор может поддерживать Wi-Fi 7 или Wi-Fi 6, материнка может не поддерживать эти протоколы. Интерфейс PCIe также имеет решающее значение.

Дорогие платы, такие как Asus ROG Strix X870E, будут иметь доступ к новейшему интерфейсу PCIe 5.0, что позволит хранилищу работать на самых высоких доступных скоростях чтения и записи. Использование PCIe 5.0 SSD с материнской платой PCIe 4.0 нормально, поскольку PCIe обратно совместим, но SSD будет обеспечивать только скорости, предоставляемые интерфейсом PCIe 4.0, который вдвое медленнее. Также есть меньше слотов M.2 и PCIe (для еще большего хранилища или более мощной видеокарты). Вы также можете использовать дополнительные слоты для таких вещей, как карты захвата или RAID-контроллеры.

Более того, вы можете найти больше слотов RAM или поддержку более высоких скоростей и объемов памяти с более дорогими материнскими платами. Они также предлагают гораздо больше вариантов подключения, а также новые поколения USB. Премиальные материнские платы подготовлены к разгону и поставляются с лучшими модулями регуляторов напряжения (VRM), включая больше фаз питания и радиаторов. Наконец, лучшие материнские платы поставляются с такими функциями, как встроенный экран, который отображает информацию о ПК. Они также могут иметь дополнительные опции в BIOS для поддержки опытных пользователей в их стремлении к максимальной производительности своего ПК.

Какая материнская плата нужна именно вам?

Дорогая материнская плата имеет отличное качество сборки и, следовательно, лучше подготовлена к работе с высококлассными компонентами. Означает ли это, что вам нужно потратить сотни долларов на нее? Не совсем. Многие из вышеперечисленных пунктов важны только для энтузиастов. Больше портов всегда здорово, но вы всегда можете купить USB-концентратор, если они вам нужны. Больше слотов M.2 — тоже хорошо, но обычно даже на материнской плате среднего уровня достаточно слотов, чтобы удовлетворить большинство пользователей. Лучшие VRM — прекрасно, но вас это будет волновать только в том случае, если вы разгоняете систему.

Продвинутые пользователи и создатели контента являются основной целевой аудиторией для высокопроизводительных материнских плат, поскольку для них решающее значение имеют поддержка PCIe 5.0 и разгона.

Однако нет причин, по которым вам не следует покупать материнскую плату премиум-класса для вашего игрового ПК, поскольку большинство геймеров могут получить выгоду от более быстрой оперативной памяти и доступа к самому быстрому доступному хранилищу. Обычно ПК настолько хорош, насколько хорош его самый слабый компонент, а для работы высокопроизводительных компонентов требуется бесперебойная подача питания и превосходное охлаждение — обе эти функции, скорее всего, появятся в материнской плате премиум-класса.

Поэтому избегайте сочетания одного из самых мощных процессоров для настольных ПК или топовых видеокарт с дешевой материнской платой. Материнка среднего класса, которая стоит $200, часто является лучшим вариантом для большинства пользователей. Перед покупкой внимательно прочитайте спецификацию и примите решение, основываясь в первую очередь на том, что может предложить материнская плата, а во вторую — на цене. Однако в бюджетном ПК недорогая материнская плата вполне подойдет.