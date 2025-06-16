Чи варта материнська плата своїх грошей: як правильно вибрати комплектуючі для ПК

Висококласні материнські плати можуть коштувати сотні доларів. Чи варті вони своїх грошей або купівля материнської плати преміум-класу — дорога помилка під час складання ПК ?

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Вибір правильної плати непростий, тому що вам доводиться мати справу з сокетами, форм-факторами і різними поколіннями оперативної пам'яті, пише видання slashgear.com.

Для сокета AM5 — для новітніх процесорів AMD, включно із серіями Ryzen 7000 і Ryzen 9000 — є материнські плати за ціною приблизно $150, але є також і плати за $800.

Хоча немає однозначної відповіді на питання, чи варто витрачати більше чи ні, експерти розповіли, що можна отримати, витративши більше, щоб полегшити ухвалення рішення.

Що є у материнських плат високого класу, чого немає у дешевших?

Швидша та краща мережа й під'єднання є важливою перевагою дорогих плат. Високоякісні материнські плати забезпечують доступ до найшвидшого стандарту Ethernet, включно зі швидкостями 2,5 Гбіт, 5 Гбіт і навіть 10 Гбіт. Материнські плати дешевше зазвичай мають максимальну швидкість 1 Гбіт, пропонуючи старі стандарти Wi-Fi. Хоча маршрутизатор може підтримувати Wi-Fi 7 або Wi-Fi 6, материнка може не підтримувати ці протоколи. Інтерфейс PCIe також має вирішальне значення.

Дорогі плати, як-от Asus ROG Strix X870E, матимуть доступ до новітнього інтерфейсу PCIe 5.0, що дасть змогу сховищу працювати на найвищих доступних швидкостях читання і запису. Використання PCIe 5.0 SSD із материнською платою PCIe 4.0 нормальне, оскільки PCIe зворотно сумісний, але SSD забезпечуватиме тільки швидкості, що надаються інтерфейсом PCIe 4.0, який удвічі повільніший. Також є менше слотів M.2 і PCIe (для ще більшого сховища або потужнішої відеокарти). Ви також можете використовувати додаткові слоти для таких речей, як карти захоплення або RAID-контролери.

Ба більше, ви можете знайти більше слотів оперативної пам'яті або підтримку вищих швидкостей і об'ємів пам'яті з дорожчими материнськими платами. Вони також пропонують набагато більше варіантів підключення, а також нові покоління USB. Преміальні материнські плати підготовлені до розгону і постачаються з найкращими модулями регуляторів напруги (VRM), включно з більшою кількістю фаз живлення і радіаторів. Нарешті, найкращі материнські плати постачаються з такими функціями, як вбудований екран, який відображає інформацію про ПК. Вони також можуть мати додаткові опції в BIOS для підтримки досвідчених користувачів у їхньому прагненні до максимальної продуктивності свого ПК.

Яка материнська плата потрібна саме вам?

Дорога материнська плата має відмінну якість збірки і, отже, краще підготовлена до роботи з висококласними компонентами. Чи означає це, що вам потрібно витратити сотні доларів на неї? Не зовсім. Багато з перерахованих вище пунктів важливі тільки для ентузіастів. Більше портів завжди здорово, але ви завжди можете купити USB-концентратор, якщо вони вам потрібні. Більше слотів M.2 — теж добре, але зазвичай навіть на материнській платі середнього рівня достатньо слотів, щоб задовольнити більшість користувачів. Кращі VRM — чудово, але вас це буде хвилювати тільки в тому випадку, якщо ви розганяєте систему.

Просунуті користувачі та творці контенту є основною цільовою аудиторією для високопродуктивних материнських плат, оскільки для них вирішальне значення мають підтримка PCIe 5.0 і розгону.

Однак немає причин, через які вам не слід купувати материнську плату преміум-класу для вашого ігрового ПК, оскільки більшість геймерів можуть отримати вигоду від швидшої оперативної пам'яті та доступу до найшвидшого доступного сховища. Зазвичай ПК настільки гарний, наскільки гарний його найслабший компонент, а для роботи високопродуктивних компонентів потрібне безперебійне подавання живлення і чудове охолодження — обидві ці функції, найімовірніше, з'являться в материнській платі преміум-класу.

Тому уникайте поєднання одного з найпотужніших процесорів для настільних ПК або топових відеокарт із дешевою материнською платою. Материнка середнього класу, яка коштує $200, часто є найкращим варіантом для більшості користувачів. Перед покупкою уважно прочитайте специфікацію і прийміть рішення, ґрунтуючись насамперед на тому, що може запропонувати материнська плата, а в другу — на ціні. Однак у бюджетному ПК недорога материнська плата цілком підійде.