Цены на популярные смартфоны могут "взлететь до небес": в чем главная причина

Цены на флагманские телефоны Android могут вырасти. Дело в том, что следующее поколение смартфонов, скорее всего, получат целых 24 ГБ оперативной памяти. Гаджеты будут оснащены премиальными чипами, и это скажется на стоимости.

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Новые флагманские чипы предложат такую вычислительную мощность искусственного интеллекта, которая будет вдвое больше, чем у их предшественников, сообщает gizmochina.com со ссылкой на инсайдеров. Кроме того, будет и 1 ТБ памяти, что станет возможным благодаря процессорам Snapdragon 8 Elite 2 от Qualcomm и Dimensity 9500 от MediaTek.

Издание отмечает, что всего год назад большинство брендов отказались от выпуска моделей на 24 ГБ из-за роста стоимости памяти. Они посчитали, что в этом нет смысла, так как цены выросли, а массовый спрос остался ограниченным. Поэтому в основном рынок остановился на 12 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти как типичном максимуме.

Но так называемая гонка ИИ может сместить приоритеты. Например, сообщается, что процессор Snapdragon 8 Elite 2 обеспечивает до 100 TOPS (триллионов операций в секунду) производительности ИИ, и примерно таких же показателей ожидают и от Dimensity 9500.

Процессоры Snapdragon могут "спровоцировать" подорожание Фото: Gizmochina

Так что теперь инсайдеры говорят о том, что пять ведущих брендов смартфонов планируют повторно представить модели премиум-класса с конфигурациями 24 ГБ + 1 ТБ. Увеличение объема памяти, разумеется, повлияет на цену. Пока что неизвестно, насколько именно вырастут цены на телефоны, однако то, что такое повышение произойдет, выглядит вполне естественным.

Что касается мощности новых чипов, то издание приводит такие цифры: Snapdragon 8 Elite 2 набирает более 4000 баллов в одноядерных тестах и ​​превосходит 11 000 баллов в многоядерных тестах. Dimensity 9500 от MediaTek не сильно отстает, набрав более 3900 баллов в одноядерных тестах и ​​также преодолев 11 000 баллов в многоядерных тестах.

Ранее Фокус писал, что китайские компании делают топовые чипы, несмотря на санкции США. В этом смысле особенно отличилась Huawei, и она может поставить под сомнение нынешние лидерские позиции американской компания Qualcomm.

Также стало известно, что чипы могут работать в разы быстрее благодаря необычному явлению. Американским ученым удалось понаблюдать за феноменом, получившим название «p-волновой магнетизм».