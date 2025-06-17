Ціни на популярні смартфони можуть "злетіти до небес": у чому головна причина

Ціни на флагманські телефони Android можуть зрости. Річ у тім, що наступне покоління смартфонів, найімовірніше, отримають цілих 24 ГБ оперативної пам'яті. Гаджети будуть оснащені преміальними чипами, і це позначиться на вартості.

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Нові флагманські чіпи запропонують таку обчислювальну потужність штучного інтелекту, яка буде вдвічі більшою, ніж у їхніх попередників, повідомляє gizmochina.com з посиланням на інсайдерів. Крім того, буде і 1 ТБ пам'яті, що стане можливим завдяки процесорам Snapdragon 8 Elite 2 від Qualcomm і Dimensity 9500 від MediaTek.

Видання зазначає, що всього рік тому більшість брендів відмовилися від випуску моделей на 24 ГБ через зростання вартості пам'яті. Вони порахували, що в цьому немає сенсу, оскільки ціни зросли, а масовий попит залишився обмеженим. Тому в основному ринок зупинився на 12 ГБ і 16 ГБ оперативної пам'яті як типовому максимумі.

Але так звані перегони ШІ можуть змістити пріоритети. Наприклад, повідомляється, що процесор Snapdragon 8 Elite 2 забезпечує до 100 TOPS (трильйонів операцій на секунду) продуктивності ШІ, і приблизно таких самих показників очікують і від Dimensity 9500.

Процесори Snapdragon можуть "спровокувати" подорожчання Фото: Gizmochina

Тож тепер інсайдери говорять про те, що п'ять провідних брендів смартфонів планують повторно представити моделі преміум-класу з конфігураціями 24 ГБ + 1 ТБ. Збільшення обсягу пам'яті, зрозуміло, вплине на ціну. Поки що невідомо, наскільки саме зростуть ціни на телефони, однак те, що таке підвищення відбудеться, виглядає цілком природним.

Що стосується потужності нових чипів, то видання наводить такі цифри: Snapdragon 8 Elite 2 набирає понад 4000 балів в одноядерних тестах і перевершує 11 000 балів у багатоядерних тестах. Dimensity 9500 від MediaTek не сильно відстає, набравши понад 3900 балів в одноядерних тестах і також подолавши 11 000 балів у багатоядерних тестах.

Раніше Фокус писав, що китайські компанії роблять топові чіпи, незважаючи на санкції США. У цьому сенсі особливо відзначилася Huawei, і вона може поставити під сумнів нинішні лідерські позиції американської компанія Qualcomm.

Також стало відомо, що чипи можуть працювати в рази швидше завдяки незвичайному явищу. Американським вченим вдалося поспостерігати за феноменом, який отримав назву "p-хвильовий магнетизм".