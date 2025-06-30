За вами может шпионить совсем неочевидный гаджет: что выявили исследователи

В сотнях моделей принтеров Brother обнаружены уязвимости, которые могут позволить злоумышленникам удаленно получать доступ к устройствам. Проблема также затрагивает 59 моделей принтеров от Fujifilm, Toshiba, Ricoh и Konica Minolta.

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Восемь новых уязвимостей, одна из которых не может быть исправлена путем исправления прошивки, были выявлены в 689 видах домашних и корпоративных принтеров Brother, сообщила компания по кибербезопасности Rapid7.

Самая серьезная проблема безопасности, отслеживаемая под номером CVE-2024-51978, имеет рейтинг CVSS 9,8 "Критический" и позволяет злоумышленникам генерировать пароль администратора устройства по умолчанию, если они знают серийный номер принтера, на который они нацеливаются.

Это позволяет злоумышленникам эксплуатировать остальные семь уязвимостей, обнаруженных Rapid7, которые включают в себя получение конфиденциальной информации, сбой устройства, открытие TCP-соединений, выполнение произвольных HTTP-запросов и раскрытие паролей для подключенных сетевых служб.

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Хотя семь из этих уязвимостей безопасности можно исправить с помощью обновлений прошивки, Brother сообщила, что CVE-2024-51978 "не может быть полностью исправлена ​​в прошивке". Ее устранят ​​путем изменения производственного процесса для затронутых моделей принтеров.

Для текущих моделей Brother рекомендует пользователям изменить пароль администратора по умолчанию для своего принтера через меню веб-управления устройства.

Напомним, немецкая компания по кибербезопасности Ernw выявила, что многие Bluetooth-наушники, включающих Airoha Systems on a Chip (SoC), уязвимы для взлома.

В свою очередь Meta объявила о добавлении в Facebook ключей доступа, которые рекомендуется использовать вместо традиционных паролей, чтобы защитить свой аккаунт от взлома.