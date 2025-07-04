Новое покрытие поможет сэкономить на кондиционере: в чем его секрет

Исследователи разработали покрытие, которое может понижать температуру здания и таким образом уменьшать энергозатраты.

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Над новым подходом работали исследователи из Техасского университета в Остине (США), Шанхайского университета, Национального университета Сингапура и Университета Умео в Швеции, пишет interestingengineering.com. Во время тестирования на крыши экспериментальных построек нанесли новое покрытие и обычную светлую краску. Оказалось, что поверхности с покрытием оставались на 5−20 °C прохладнее, чем крыши с обычной краской даже после четырех часов под прямыми солнечными лучами.

В многоквартирном доме в жарком климате такой уровень охлаждения может сэкономить около 15 800 киловатт электроэнергии в год, подчитали ученые. Для сравнения, стандартный кондиционер потребляет около 1500 киловатт в год.

Как работает «прохладное» покрытие

Команда специалистов разработала семь классов мета-излучателей, каждый из которых имеет разные сильные стороны и области применения.

Такие тепловые излучатели могут использоваться для снижения температуры в мегаполисах, отражая солнечный свет и выделяя тепло на определенных длинах волн. Это может помочь уменьшить эффект «городского теплового острова», когда в больших городах, из-за меньшего количества растительности и большого количества бетона, жара ощущается сильнее, чем в окрестностях.

Для мета-излучателей есть и вполне бытовое, и более широкое применение. В частности, их можно использовать в текстильных изделиях для улучшения технологии охлаждения одежды, или же для оснащения салонов автомобилей материалами, уменьшающими нагрев при стоянке на солнце.

Тепловые метаизлучатели могут пригодиться даже за пределами Земли – например, для контроля температуры космических аппаратов, за счет отражения солнечного света и выделения тепла.

Пока что проектирование таких материалов было медленным и трудоемким. Но исследователи намерены совершенствовать технологию и применять ее в других аспектах нанофотоники — разделе фотоники, изучающем взаимодействие света и вещества в мельчайших масштабах.

Ранее Фокус писал, что новое покрытие сделает солнечные панели дешевле и надежнее. Тогда речь шла об исследованиях французских ученых, которые придумали, как существенно уменьшить содержание индия в гетеропереходных модулях.

Также стало известно, что в Австралии была создана необычная батарея нового поколения. Она позволит хранить солнечную энергию на крыше дешевле и безопаснее, чем когда-либо прежде.