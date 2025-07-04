Нове покриття допоможе заощадити на кондиціонері: у чому його секрет

Дослідники розробили покриття, яке може знижувати температуру будівлі і таким чином зменшувати енерговитрати.

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Над новим підходом працювали дослідники з Техаського університету в Остіні (США), Шанхайського університету, Національного університету Сінгапуру та Університету Умео у Швеції, пише interestingengineering.com. Під час тестування на дахи експериментальних будівель нанесли нове покриття і звичайну світлу фарбу. Виявилося, що поверхні з покриттям залишалися на 5-20 °C прохолоднішими, ніж дахи зі звичайною фарбою навіть після чотирьох годин під прямими сонячними променями.

У багатоквартирному будинку в спекотному кліматі такий рівень охолодження може заощадити близько 15 800 кіловат електроенергії на рік, підрахували вчені. Для порівняння, стандартний кондиціонер споживає близько 1500 кіловатів на рік.

Як працює "прохолодне" покриття

Команда фахівців розробила сім класів мета-випромінювачів, кожен з яких має різні сильні сторони і сфери застосування.

Такі теплові випромінювачі можуть використовуватися для зниження температури в мегаполісах, відбиваючи сонячне світло і виділяючи тепло на певних довжинах хвиль. Це може допомогти зменшити ефект "міського теплового острова", коли у великих містах, через меншу кількість рослинності та велику кількість бетону, спека відчувається сильніше, ніж на околицях.

Для мета-випромінювачів є і цілком побутове, і більш широке застосування. Зокрема, їх можна використовувати в текстильних виробах для поліпшення технології охолодження одягу, або ж для оснащення салонів автомобілів матеріалами, що зменшують нагрівання під час стоянки на сонці.

Теплові метовипромінювачі можуть стати в пригоді навіть за межами Землі — наприклад, для контролю температури космічних апаратів, за рахунок відбиття сонячного світла і виділення тепла.

Поки що проектування таких матеріалів було повільним і трудомістким. Але дослідники мають намір удосконалювати технологію і застосовувати її в інших аспектах нанофотоніки — розділі фотоніки, що вивчає взаємодію світла і речовини в найдрібніших масштабах.

Раніше Фокус писав, що нове покриття зробить сонячні панелі дешевшими і надійнішими. Тоді йшлося про дослідження французьких учених, які придумали, як істотно зменшити вміст індію в гетероперехідних модулях.

Також стало відомо, що в Австралії було створено незвичайну батарею нового покоління. Вона дасть змогу зберігати сонячну енергію на даху дешевше і безпечніше, ніж будь-коли раніше.