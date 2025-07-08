Портит батарею и снижает время работы: топ-5 мифов о правильной зарядке смартфонов

Многие пользователи Android пытаются сохранить здоровье батареи своих смартфонов, чтобы они долше работали от одного заряда. При этом люди часто следуют привычкам, основанным на заблуждениях, а не на фактах.

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Оставлять смартфон подключенным к сети на ночь вредно

Один из самых распространенных мифов о зарядке смартфонов заключается в том, что если оставить их подключенными к сети на ночь, то аккумулятор перегрузится, испортится и начнет разряжаться быстрее. Это неправда, ведь современные смартфоны Android достаточно "умны", чтобы оставаться долгое время на зарядке без повреждения аккумулятора.

Большинство современных телефонов оснащены интеллектуальными функциями оптимизации батареи, часто даже с привлечением искусственного интеллекта, которые отслеживают уровень заряда батареи и приостанавливают его накопление после достижения 80%. Оставшиеся 20% заряжаются непосредственно перед тем, когда пользователь обычно отключаете телефон от кабеля, что сводит к минимуму нагрузку на батарею. Для этого система отслеживает активность на протяжении некоторого времени.

Впрочем, доля правды в этом мифе есть, ведь регулярная зарядка до 100% не безвредна. Литий-ионные аккумуляторы, используемые в таких телефонах, как Samsung Galaxy S25 Ultra и Google Pixel 9 Pro, деградируют быстрее, если они полностью заряжены в течение длительного времени. Если у телефона нет "умной" функции приостановки, то лучше всего будет установить лимит или вручную отключать на 80% заряда.

Заряжать телефон несколько раз в день вредно

Другое распространенное мнение заключается в том, что заряжать телефон несколько раз в день вредно и нужно подключать кабель лишь тогда, когда уровень заряда падает до 0%. Это тоже не правда. Литий-ионные аккумуляторы хорошо выдерживают многократную зарядку, более того, частое достижение 0% может принести этим аккумуляторам больше вреда, чем пользы.

Полная разрядка аккумулятора телефона до 0% создает большую нагрузку на аккумулятор, чем зарядка его небольшими порциями в течение дня. Литий-ионные аккумуляторы рассчитаны на наилучшую производительность при уровне заряда от 20% до 80%, и стоит по возможности поддерживать его в этом диапазоне для сохранения оптимального состояния аккумулятора.

Быстрые зарядки работают одинаково со всеми смартфонами

Почти все смартфоны Android сегодня поддерживают быструю зарядку, но не стоит ожидать, что любое быстрое зарядное устройство будет работать так же. Большинство производителей Android используют разные протоколы быстрой зарядки, такие как универсальные USB-PD, PPS или же фирменные, например, SuperVOOC у OnePlus, поэтому результат может отличаться.

Только правильно зарядное устройство зарядит гаджет достаточно быстро. С другой стороны, несовместимая модель не повредит порт смартфона, хотя ему потребуется больше времени. Перед покупкой нового зарядного устройства стоит проверить поддерживаемый протокол зарядки, чтобы убедиться в совместимости, иначе можно просто зря потратить деньги.

Можно использовать только оригинальную зарядку

С момента запуска iPhone 12 в 2020 году большинство брендов смартфонов последовали примеру Apple и перестали включать зарядное устройство в комплект. Чаще всего они так подталкивают к покупке их фирменного (официального) зарядного устройства, которое обычно стоит дороже альтернативных вариантов на рынке. Но это не вся правда.

Не обязательно использовать зарядное устройство той же марки для безопасной и быстрой зарядки. Зарядные устройства сторонних производителей, таких как Anker, Belkin, Spigen и UGreen, тоже подходят, если они сертифицированы и соответствуют необходимым стандартам.

Стоит отметить, что большинство зарядных устройств этих брендов поддерживают большинство протоколов быстрой зарядки, таких как USB-PD, PPS и Quick Charge. Они должны работать нормально, если только смартфон не использует очень специфическую технологию, как SuperVOOC у производителя OnePlus или HyperCharge у Xiaomi.

Беспроводная зарядка безопасна и эффективна

Большинство флагманских устройств Android теперь поддерживают беспроводную зарядку. Это удобная функция, но она не всегда полезна для поддержания срока службы батареи.

Беспроводная зарядка нагревается сильнее, чем проводная. Со временем тепло может привести к более быстрой деградации батареи, из-за чего она будет разряжаться быстрее, чем раньше.

Поэтому, если возможно, лучше избегать регулярного использования беспроводной зарядки. Если же без этого не обойтись предпочитаете регулярно использовать сертифицированное зарядное устройство Qi, рассмотрите беспроводные зарядные устройства со встроенными вентиляторами или регулировкой температуры, поскольку они помогают снизить тепловыделение. Тем не менее проводная зарядка остается одним из лучших вариантов (и тот факт, что она обычно быстрее, тоже помогает).

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