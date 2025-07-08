Псує батарею і знижує час роботи: топ 5 міфів про правильну зарядку смартфонів

Багато користувачів Android намагаються зберегти здоров'я батареї своїх смартфонів, щоб вони довше працювали від одного заряду. При цьому люди часто дотримуються звичок, заснованих на помилках, а не на фактах.

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Телефони за останні роки стали набагато кращими, але старі міфи досі живуть в умах. Портал Android Police вирішив розвіяти 5 найпоширеніших із них.

Залишати смартфон підключеним до мережі на ніч шкідливо

Один із найпоширеніших міфів про заряджання смартфонів полягає в тому, що якщо залишити їх під'єднаними до мережі на ніч, то акумулятор перевантажиться, зіпсується та почне розряджатися швидше. Це неправда, адже сучасні смартфони Android досить "розумні", щоб залишатися довгий час на зарядці без пошкодження акумулятора.

Більшість сучасних телефонів оснащені інтелектуальними функціями оптимізації батареї, часто навіть із залученням штучного інтелекту, які відстежують рівень заряду батареї та призупиняють його накопичення після досягнення 80%. Решта 20% заряджаються безпосередньо перед тим, коли користувач зазвичай відключає телефон від кабелю, що зводить до мінімуму навантаження на батарею. Для цього система відстежує активність протягом деякого часу.

Утім, частка правди в цьому міфі є, адже регулярне заряджання до 100% не є нешкідливим. Літій-іонні акумулятори, що використовуються в таких телефонах, як Samsung Galaxy S25 Ultra і Google Pixel 9 Pro, деградують швидше, якщо вони повністю заряджені протягом тривалого часу. Якщо в телефона немає "розумної" функції призупинення, то найкраще буде встановити ліміт або вручну відключати на 80% заряду.

Заряджати телефон кілька разів на день шкідливо

Інша поширена думка полягає в тому, що заряджати телефон кілька разів на день шкідливо і потрібно підключати кабель лише тоді, коли рівень заряду падає до 0%. Це теж не правда. Літій-іонні акумулятори добре витримують багаторазове заряджання, ба більше, часте досягнення 0% може принести цим акумуляторам більше шкоди, ніж користі.

Повне розряджання акумулятора телефона до 0% створює більше навантаження на акумулятор, ніж заряджання його невеликими порціями протягом дня. Літій-іонні акумулятори розраховані на найкращу продуктивність за рівня заряду від 20% до 80%, і варто за можливості підтримувати його в цьому діапазоні для збереження оптимального стану акумулятора.

Швидкі зарядки працюють однаково з усіма смартфонами

Майже всі смартфони Android сьогодні підтримують швидку зарядку, але не варто очікувати, що будь-який швидкий зарядний пристрій працюватиме так само. Більшість виробників Android використовують різні протоколи швидкого заряджання, як-от універсальні USB-PD, PPS або ж фірмові, наприклад, SuperVOOC у OnePlus, тому результат може відрізнятися.

Тільки правильно зарядний пристрій зарядить гаджет досить швидко. З іншого боку, несумісна модель не зашкодить порту смартфона, хоча йому знадобиться більше часу. Перед купівлею нового зарядного пристрою варто перевірити підтримуваний протокол зарядки, щоб переконатися в сумісності, інакше можна просто даремно витратити гроші.

Можна використовувати тільки оригінальну зарядку

З моменту запуску iPhone 12 у 2020 році більшість брендів смартфонів наслідували приклад Apple і перестали включати зарядний пристрій у комплект. Найчастіше вони так підштовхують до купівлі їхнього фірмового (офіційного) зарядного пристрою, який зазвичай коштує дорожче альтернативних варіантів на ринку. Але це не вся правда.

Не обов'язково використовувати зарядний пристрій тієї самої марки для безпечного та швидкого заряджання. Зарядні пристрої сторонніх виробників, як-от Anker, Belkin, Spigen і UGreen, теж підходять, якщо вони сертифіковані та відповідають необхідним стандартам.

Варто зазначити, що більшість зарядних пристроїв цих брендів підтримують більшість протоколів швидкої зарядки, як-от USB-PD, PPS і Quick Charge. Вони повинні працювати нормально, якщо тільки смартфон не використовує дуже специфічну технологію, як SuperVOOC у виробника OnePlus або HyperCharge у Xiaomi.

Бездротова зарядка безпечна й ефективна

Більшість флагманських пристроїв Android тепер підтримують бездротову зарядку. Це зручна функція, але вона не завжди корисна для підтримки терміну служби батареї.

Бездротова зарядка нагрівається сильніше, ніж дротова. Згодом тепло може призвести до швидшої деградації батареї, через що вона розряджатиметься швидше, ніж раніше.

Тому, якщо можливо, краще уникати регулярного використання бездротової зарядки. Якщо ж без цього не обійтися, віддаєте перевагу регулярному використанню сертифікованого зарядного пристрою Qi, розгляньте бездротові зарядні пристрої з вбудованими вентиляторами або регулюванням температури, оскільки вони допомагають знизити тепловиділення. Проте дротова зарядка залишається одним із найкращих варіантів (і той факт, що вона зазвичай швидша, теж допомагає).

Раніше в Китаї винайшли батарею, яка працює довше і "лікується" сама. Секрет у новому електроді, що стискається під час нагрівання замість розширення.