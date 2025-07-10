Конец эпохи солнечных панелей во всем мире: домашняя ветряная турбина поразила мощностью

Уже существует бытовая ветряная турбина, которая непрерывно генерирует до 5 кВт, отличается компактной конструкцией и простой установкой.

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5 кВт, на первый взгляд, может показаться небольшой мощностью, но, согласно некоторым исследованиям, 5 кВт более чем достаточно для покрытия энергетических потребностей среднестатистического дома большую часть дня. Фактически, типичный дом потребляет от 200 до 500 кВт⋅ч в месяц, пишет ecoticias.com.

Иными словами, если посчитать, то при работе этой турбины в среднем 8 часов в день на номинальной мощности (в регионах с хорошей ветровой обстановкой) она может вырабатывать до:

5 кВт × 8 часов в день = 40 кВт⋅ч в день

40 × 30 дней = 1200 кВт⋅ч в месяц

Данный результат явно выше среднего, и это с учетом потерь и колебаний ветра. Поэтому, основываясь на этих цифрах, можно сказать, что одна установка турбины Bornay Wind 25.3+ способна обеспечить более чем достаточно энергии для автономных домов, небольших объектов недвижимости или даже микробизнеса.

Но зачем прощаться с солнечными панелями? Если сравнивать данную турбину с солнечными батареями, главное отличие (и превосходство) заключается в том, что панели работают только днем, а также теряют в производительность в пасмурные или дождливые дни. Что касается ветряной турбины Bornay, то она генерирует энергию круглосуточно (даже ночью)., запускается при скорости ветра всего 3,0 м/с, имеет легкую конструкцию и прост в установке, требует минимального обслуживания (только ежегодный осмотр), имеет прочные и незаметные лопасти из углеродного волокна и стекла.

Кроме того, эта турбинная система работает с трехфазным генератором на постоянных магнитах, что гарантирует эффективность, низкие потери энергии и бесшумную работу. Кроме того, встроенный инвертор позволяет напрямую подключаться к электросети 220 В без каких-либо сложностей.

Хотя для солнечных панелей требуются большие ровные поверхности и более сложные конструкции для генерации аналогичного объема энергии, эту турбину можно легко установить на компактных башнях и адаптировать к идеальной высоте площадки, что обеспечивает гораздо большую гибкость.

В местах с обильным туманом, частыми дождями или короткими световыми днями выработка солнечной энергии резко падает. Именно здесь Bornay Wind 25.3+ демонстрирует наилучшие результаты, продолжая работать при любой скорости ветра свыше 3 м/с, независимо от освещения. Кроме того, ветряк выдерживает ветер силой до 60 м/с, обеспечивая безопасность в районах, подверженных штормам или суровым погодным явлениям. Похоже, ветряные турбины действительно заменяют солнечные панели, подытоживают авторы материала.

Ранее мы писали о том, что ветряные турбины могут давать на 37% больше энергии. Исследователи выяснили, что две крошечные ветровые турбины, которые работают в тандеме и вращаются в противоположных направлениях, могут генерировать на 37% больше энергии, чем в одиночку.