Кінець епохи сонячних панелей у всьому світі: домашня вітряна турбіна вразила потужністю

Уже існує побутова вітряна турбіна, яка безперервно генерує до 5 кВт, вирізняється компактною конструкцією і простим встановленням.

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5 кВт, на перший погляд, може здатися невеликою потужністю, але, згідно з деякими дослідженнями, 5 кВт більш ніж достатньо для покриття енергетичних потреб середньостатистичного будинку більшу частину дня. Фактично, типовий будинок споживає від 200 до 500 кВт⋅год на місяць, пише ecoticias.com.

Інакше кажучи, якщо порахувати, то при роботі цієї турбіни в середньому 8 годин на день на номінальній потужності (в регіонах з хорошою вітровою обстановкою) вона може виробляти до:

5 кВт × 8 годин на день = 40 кВт⋅год на день

40 × 30 днів = 1200 кВт⋅год на місяць

Цей результат явно вищий за середній, і це з урахуванням втрат і коливань вітру. Тому, ґрунтуючись на цих цифрах, можна сказати, що одна установка турбіни Bornay Wind 25.3+ здатна забезпечити більш ніж достатньо енергії для автономних будинків, невеликих об'єктів нерухомості або навіть мікробізнесу.

Але навіщо прощатися з сонячними панелями? Якщо порівнювати цю турбіну з сонячними батареями, головна відмінність (і перевага) полягає в тому, що панелі працюють тільки вдень, а також втрачають продуктивність у похмурі або дощові дні. Щодо вітряної турбіни Bornay, то вона генерує енергію цілодобово (навіть вночі), запускається за швидкості вітру лише 3,0 м/с, має легку конструкцію та простий у встановленні, потребує мінімального обслуговування (лише щорічний огляд), має міцні та непомітні лопаті з вуглецевого волокна та скла.

Крім того, ця турбінна система працює з трифазним генератором на постійних магнітах, що гарантує ефективність, низькі втрати енергії та безшумну роботу. Крім того, вбудований інвертор дає змогу безпосередньо підключатися до електромережі 220 В без будь-яких складнощів.

Хоча для сонячних панелей потрібні більші рівні поверхні та складніші конструкції для генерації аналогічного обсягу енергії, цю турбіну можна легко встановити на компактних вежах і адаптувати до ідеальної висоти майданчика, що забезпечує набагато більшу гнучкість.

У місцях з рясним туманом, частими дощами або короткими світловими днями вироблення сонячної енергії різко падає. Саме тут Bornay Wind 25.3+ демонструє найкращі результати, продовжуючи працювати за будь-якої швидкості вітру понад 3 м/с, незалежно від освітлення. Крім того, вітряк витримує вітер силою до 60 м/с, забезпечуючи безпеку в районах, схильних до штормів або суворих погодних явищ. Схоже, вітряні турбіни дійсно замінюють сонячні панелі, підсумовують автори матеріалу.

Раніше ми писали про те, що вітряні турбіни можуть давати на 37% більше енергії. Дослідники з'ясували, що дві крихітні вітрові турбіни, які працюють у тандемі й обертаються в протилежних напрямках, можуть генерувати на 37% більше енергії, ніж поодинці.