Вітрові турбіни можуть давати на 37% більше енергії: що для цього треба зробити

Дослідники вияснили, що дві крихітні вітрові турбіни, які працюють у тандемі та обертаються в протилежних напрямках, можуть генерувати на 37% більше енергії, ніж поодинці.

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Команда дослідників на чолі з Шуо Чжаном зосередилася на потенціалі турбін, що мають діаметр менш як 200 міліметрів. Малий розмір зазвичай означає нижчу аеродинамічну ефективність та вищу вартість кіловата, однак вчені знайшли спосіб максимізувати їх користь, пише Interesting Engineering.

У своєму дослідженні вчені послуговувались технікою, яка називається стереоскопічною велосиметрією зображень частинок — метод 3D-картування, який використовує лазери та трасерні частинки для візуалізації повітряного потоку. Це

Використовуючи передові методи візуалізації, команда проаналізувала турбулентні повітряні потоки, або "сліди", що створюються вітрогенератором.Як виявилось, що цей слід все ще містить значну кількість обертальної сили, яка зазвичай втрачається.

Щоб захопити цю обертальну силу та перетворити на додаткову електроенергію, вчені розмістили другу турбіну на відстані 12 радіусів від першої, змусивши її обертатись в протилежному напрямку.

"Дивно, але конфігурація з протилежним обертанням постійно перевершує конфігурацію з координованим обертанням — навіть на коротких відстанях, де сліди дуже турбулентні, а відновлення енергії є складним", — сказав автор дослідження Мікаель Перейра.

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Запорукою такої підвищеної продуктивності є унікальна фізика малих турбін. Працюючи на нижчих швидкостях і з більшим обертальним зусиллям, вони надають вітру виразний "поворот", який може використати спеціально спроєктована турбіна-партнер, розташована трохи далі.

Як зазначають у виданні, мікротурбінні системи, вдосконалені за допомогою цієї технології, можуть забезпечити стабільне живлення критично важливої інфраструктури, автономних громад та мобільних застосувань, таких як зарядні станції для дронів або польової робототехніки.

Нагадаємо, компанія Hydrogen Future Industries розробила вітряну турбіну з круглим обрамленням. Конструкція дає змогу турбіні досягати потужності 1500 кВт, будучи компактнішою за звичайні моделі з відкритим ротором.