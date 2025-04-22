Гігантську вітряну турбіну зупиняють через незвичайну скаргу: що сталося

Компанія Aviva почала відключати свою вітряну турбіну в шотландському окрузі Перт-енд-Кінроосс через скаргу місцевих жителів на "мерехтіння тіні", яку підтримала місцева рада.

Related video

Про це пише The Courier. За даними порталу, рада округу Перт-енд-Кінроосс отримала скаргу на роботу вітряної турбіни Aviva, розташованої поруч з офісом страхової компанії в Пітхеавлісі.

Турбіна була офіційно відкрита в листопаді минулого року. Разом із сонячними панелями вона має виробляти 100% електроенергії, необхідної компанії. Однак тепер Aviva змушена обмежувати роботу вітрогенератора, оскільки чиновники визнали скаргу на "мерехтіння тіні" обґрунтованою.

Вітряна турбіна Aviva Фото: DC Thomson

"Сталося порушення контролю за плануванням, і забудовник добровільно впровадив додаткові протоколи відключення відповідно до плану управління мерехтінням тіней", — заявив співробітник міської ради з планування Шон Пантон.

Важливо

Вітряна турбіна "в кільці" в 3 рази ефективніша за звичайні: як вона працює (фото)

Невідомо, як часто компанії Aviva доводиться вдаватися до відключень і наскільки це впливає на вироблення енергії в Пітхевлісі. Також не уточнюється, скільки сусідів поскаржилися на цю проблему.

Як зазначають у виданні, раніше жителі округу Перт-енд-Кінроосс зізналися, що були "шоковані" розмірами турбіни. Її висота сягає 77 метрів.

Нагадаємо, раніше на Гаваях вирішили вивести з експлуатації низку вітряних турбін після впровадження нових правил будівництва. Ці правила було ухвалено у відповідь на скарги місцевих жителів на головні болі, порушення сну і напади.

Також повідомлялося, що 2024 року британці витратили 1 млрд фунтів стерлінгів на тимчасове вимкнення вітряних турбін, оскільки енергосистема не справляється з потужністю, яку їй постачають.