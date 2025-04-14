Вітряна турбіна "в кільці" в 3 рази ефективніша за звичайні: як вона працює (фото)

Компанія Hydrogen Future Industries (HFI) розробила вітряну турбіну з круглим обрамленням. Конструкція дає змогу турбіні досягати потужності 1500 кВт, будучи компактнішою за звичайні моделі з відкритим ротором.

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Характеристики вітрогенератора описані на офіційному сайті HFI. Виробник позиціонує свою розробку як меншу, тихішу, безпечнішу й ефективнішу альтернативу наявним вітряним турбінам.

Як пояснюють розробники, конструкція лопатей ротора з оптимізованим обтічником спрямовує повітряний потік по лопатях, багаторазово збільшуючи швидкість вітру. Така турбіна генерує втричі більше енергії, ніж звичайна.

Вітряні турбіни Hydrogen Future Industries Фото: HFI

За даними ECOticias, компанія пропонує три варіанти турбін, залежно від потреб в енергії. Виробник стверджує, що ці вітрогенератори можуть скоротити витрати на електроенергію вдвічі.

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Модель Home потужністю 20 кВт створена для забезпечення енергією житлових приміщень. Вона оптимально працює за різних вітрових умов і для своєї потужності є доволі компактною.

Комерційна модель і велика модель досягають потужності 100 кВт і 1500 кВт відповідно. Комерційна версія рішення добре підходить для підприємств і малих виробництв. Велика модель призначена для промислових цілей і вітряних електростанцій.

Нагадаємо, потужність вітряних турбін може знижуватися через "ефект сліду". Це явище ставить під загрозу економічну стійкість та ефективність вітрогенераторів.

Також повідомлялося, що лопатям відпрацьованих турбін, які практично не піддаються переробці, знайдено відразу кілька застосувань у різних сферах.