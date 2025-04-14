Ветряная турбина "в кольце" в 3 раза эффективнее обычных: как она работает (фото)

Компания Hydrogen Future Industries (HFI) разработала ветряную турбину с круглым обрамлением. Конструкция позволяет турбине достигать мощности 1500 кВт, будучи компактнее обычных моделей с открытым ротором.

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Характеристики ветрогенератора описаны на официальном сайте HFI. Производитель позиционирует свою разработку как меньшую, более тихую, безопасную и эффективную альтернативу существующим ветряным турбинам

Как объясняют разработчики, конструкция лопастей ротора с оптимизированным обтекателем направляет воздушный поток по лопастям, многократно увеличивая скорость ветра. Такая турбина генерирует в три раза больше энергии, чем обычная.

Ветряные турбины Hydrogen Future Industries Фото: HFI

По данным ECOticias, компания предлагает три варианта турбин, в зависимости от потребностей в энергии. Производитель утверждает, что эти ветрогенераторы могут сократить расходы на электроэнергию вдвое.

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Модель Home мощностью 20 кВт создана для обеспечения энергией жилых помещений. Она оптимально работает при различных ветровых условиях и для своей мощности является довольно компактной.

Коммерческая модель и большая модель достигают мощности 100 кВт и 1500 кВт соответственно. Коммерческая версия решения хорошо подходит для предприятий и малых производств. Большая модель предназначена для промышленных целей и ветряных электростанций.

Напомним, мощность ветряных турбин может снижаться из-за "эффект следа". Это явление ставит под угрозу экономическую устойчивость и эффективность ветрогенераторов.

Также сообщалось, что лопастям отработанных турбин, которые практически не поддаются переработке, найдено сразу несколько применений в разных сферах.