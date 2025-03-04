Множество ветряных турбин будут снесены: их "отходы" могут стать необычным ресурсом

Лопастям отработанных турбин, которые практически не поддаются переработке, найдено сразу несколько применений в разных сферах.

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Испанская энергетическая компания Acciona объединилась с профессиональным серфером Джошем Керром и его брендом Draft Surf для создания первых в мире досок для серфинга, изготовленных из лопастей старых ветряных турбин. Об этом пишет портал Evwind.

Лопасти ветряных турбин, как правило, изготавливают из композитных материалов, которые плохо поддаются переработке. Эта проблема особенно актуальна в странах, где ожидается снос большого количества турбин, отслуживших свой срок. Так, в Китае уже разработали технологию переработки лопастей в материал для дорожного покрытия.

В свою очередь Draft Surf встраивает элементы из переработанных лопастей турбин в доски для серфинга. По словам производителя, плавники, изготовленные из переработанного стекловолокна, обеспечивают устойчивость и скорость, а внешняя оболочка дополнительно усиливается за счет внедрения стекловолокна частиц переработанных лопастей турбины.

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Эта инициатива основана на предыдущем проекте Acciona по вторичному использованию выведенных из эксплуатации лопастей ветряных турбин, в рамках которого европейский модный бренд El Ganso создавал кроссовки с переработанными лопастями в подошве.

"Мы знаем, что в ближайшие 10–15 лет в таких странах, как Австралия, будет большой объем выведенных из эксплуатации лопастей ветряных турбин, поэтому мы действуем уже сейчас, чтобы изучить новые способы переработки и повторного использования материалов, из которых они изготовлены", — отметила директор по глобальному устойчивому развитию Acciona Мариола Доменек.

Напомним, финский стартап Reverlast, расположенный в районе Отаниеми города Эспоо, изготавливает плавучие причалы из списанных лопастей ветряных турбин, частично решая проблему их утилизации.