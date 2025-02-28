В Британии улучшат ветряные турбины с помощью обычной краски: что это даст

Ожидается, что окрашивание морских ветряных турбины в черный цвет поможет решить важную проблему ветроэнергетики.

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Департамент по охране окружающей среды, продовольствию и сельским делам Великобритании начал четырехлетний эксперимент по покраске ветряных турбин, чтобы сократить смертность среди птиц. Об этом пишет газета The Guardian.

Сообщается, что британские чиновники выразили обеспокоенность тем, что план правительства по увеличению числа турбин в Северном море может представлять опасность для морских птиц. По разным оценкам, на один ветряк приходится 4-12 смертей птиц в год. Взирая на это, в стране решили сделать турбины безопаснее.

Ранее эксперимент на ветряной электростанции Смела в Норвегии показал, что окрашивание лопастей в контрастный цвет сокращает смертность среди диких птиц из-за столкновений с ветряными турбинами на 70%.

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Испанская коммунальная компания Iberdrola испытала другой метод, используя наклейки, которые выглядят как глаза, у основания ветряной турбины. Эта тактика была опробована в аэропорту Лурд-Тарб-Пиренеи на юго-востоке Франции и оказалась успешной в отпугивании птиц.

В свою очередь морские ветряные электростанции в Британии будут окрашены в черный цвет. Ожидается, что это поможет сократить количество птиц, которые погибают, врезавшись в них.

Напомним, в Японии разработали инновационную вертикальную коаксиальную ветряную турбину с двумя встречно вращающимися лопастями, которая была одобрена Японским центром соколообразных птиц, как технология, оказывающая минимальное воздействие на окружающую среду.