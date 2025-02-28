У Британії поліпшать вітряні турбіни за допомогою звичайної фарби: що це дасть

Очікується, що фарбування морських вітряних турбін у чорний колір допоможе вирішити важливу проблему вітроенергетики.

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Департамент з охорони довкілля, продовольства і сільських справ Великої Британії розпочав чотирирічний експеримент із фарбування вітряних турбін, щоб скоротити смертність серед птахів. Про це пише газета The Guardian.

Повідомляється, що британські чиновники висловили занепокоєння тим, що план уряду щодо збільшення кількості турбін у Північному морі може становити небезпеку для морських птахів. За різними оцінками, на один вітряк припадає 4-12 смертей птахів на рік. Зважаючи на це, у країні вирішили зробити турбіни безпечнішими.

Раніше експеримент на вітряній електростанції Сміла в Норвегії показав, що фарбування лопатей у контрастний колір скорочує смертність серед диких птахів через зіткнення з вітряними турбінами на 70%.

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Іспанська комунальна компанія Iberdrola випробувала інший метод, використовуючи наклейки, які виглядають як очі, біля основи вітряної турбіни. Ця тактика була випробувана в аеропорту Лурд-Тарб-Піренеї на південному сході Франції і виявилася успішною у відлякуванні птахів.

Зі свого боку морські вітряні електростанції в Британії будуть пофарбовані в чорний колір. Очікується, що це допоможе скоротити кількість птахів, які гинуть, врізавшись у них.

Нагадаємо, в Японії розробили інноваційну вертикальну коаксіальну вітряну турбіну з двома лопатями, що обертаються назустріч, яку схвалив Японський центр соколоподібних птахів, як технологію, що чинить мінімальний вплив на довкілля.