Безліч вітряних турбін буде знесено: їхні "відходи" можуть стати незвичайним ресурсом

Лопатям відпрацьованих турбін, які практично не піддаються переробці, знайдено відразу кілька застосувань у різних сферах.

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Іспанська енергетична компанія Acciona об'єдналася з професійним серфером Джошем Керром і його брендом Draft Surf для створення перших у світі дощок для серфінгу, виготовлених із лопатей старих вітряних турбін. Про це пише портал Evwind.

Лопаті вітряних турбін, як правило, виготовляють з композитних матеріалів, які погано піддаються переробці. Ця проблема особливо актуальна в країнах, де очікується знесення великої кількості турбін, що відслужили свій термін. Так, у Китаї вже розробили технологію переробки лопатей на матеріал для дорожнього покриття.

Зі свого боку Draft Surf вбудовує елементи з перероблених лопатей турбін у дошки для серфінгу. За словами виробника, плавники, виготовлені з переробленого скловолокна, забезпечують стійкість і швидкість, а зовнішня оболонка додатково посилюється завдяки впровадженню в скловолокно частинок перероблених лопатей турбіни.

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Ця ініціатива ґрунтується на попередньому проєкті Acciona із вторинного використання виведених з експлуатації лопатей вітряних турбін, у межах якого європейський модний бренд El Ganso створював кросівки з переробленими лопатями в підошві.

"Ми знаємо, що в найближчі 10-15 років у таких країнах, як Австралія, буде великий обсяг виведених з експлуатації лопатей вітряних турбін, тому ми діємо вже зараз, щоб вивчити нові способи перероблення та повторного використання матеріалів, з яких вони виготовлені", — зазначила директорка з глобального сталого розвитку Acciona Маріола Доменек.

Нагадаємо, фінський стартап Reverlast, розташований у районі Отаніємі міста Еспоо, виготовляє плавучі причали зі списаних лопатей вітряних турбін, частково вирішуючи проблему їхньої утилізації.