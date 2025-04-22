Гигантскую ветряную турбину останавливают из-за необычной жалобы: что произошло

Компания Aviva начала отключать свою ветряную турбину в шотландском округе Перт-энд-Кинроосс из-за жалобы местных жителей на "мерцание тени", которую поддержал местный совет.

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Об этом пишет The Courier. По данным портала, совет округа Перт-энд-Кинроосс получил жалобу на работу ветряной турбины Aviva, расположенной рядом с офисом страховой компании в Питхэавлисе.

Турбина была официально открыта в ноябре прошлого года. Вместе с солнечными панелями она должна вырабатывать 100% электроэнергии, необходимой компании. Однако теперь Aviva вынуждена ограничивать работу ветрогенератора, так как чиновники признали жалобу на "мерцание тени" обоснованной.

Ветряная турбина Aviva Фото: DC Thomson

"Произошло нарушение контроля за планированием, и застройщик добровольно внедрил дополнительные протоколы отключения в соответствии с планом управления мерцанием теней", — заявил сотрудник городского совета по планированию Шон Пантон.

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Неизвестно, как часто компании Aviva приходится прибегать к отключениям и насколько это влияет на выработку энергии в Питхевлисе. Также не уточняется, сколько соседей пожаловались на эту проблему.

Как отмечают в издании, ранее жители округа Перт-энд-Кинроосс признались, что были "шокированы" размерами турбины. Ее высота достигает 77 метров.

Напомним, ранее на Гавайях решили вывести из эксплуатации ряд ветряных турбин после внедрения новых правил строительства. Эти правила были приняты в ответ на жалобы местных жителей на головные боли, нарушение сна и приступы.

Также сообщалось, что в 2024 году британцы потратили 1 млрд фунтов стерлингов на временное отключение ветряных турбин, поскольку энергосистема не справляется с поставляемой ей мощностью.