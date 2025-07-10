Удалите немедленно: популярные приложения крадут данные и следят за пользователями

Тысячи пользователей Chrome получили предупреждение о потенциально опасных приложениях, которые могут отслеживать юзеров, красть активность браузера и перенаправлять на потенциально небезопасные веб-адреса. Причем речь шла о вполне приличных, на первый взгляд, приложениях.

Related video

У подозрительных приложений были сотни положительных отзывов и хорошие рейтинги в интернет-магазине Chrome, пишет The Sun. А тревогу забили специалисты компании Koi Security – они обнаружили вредоносные расширения в Chrome Web Store и сообщили о них в Google.

Всего насчитали 11 приложений, которые успели набрать более 2 млн загрузок. Эксперты говорят, что пользователей ввели в заблуждение хорошие отзывы и популярность.

Теперь интернет-пользователям рекомендуют проверить наличие в браузере Chrome таких расширений и удалить их как можно скорее:

Color Picker, Eyedropper — Geco colorpick

Emoji keyboard online — copy&paste your emoji

Free Weather Forecast

Video Speed Controller — Video manager

Unlock Discord — VPN Proxy to Unblock Discord Anywhere

Dark Theme — Dark Reader for Chrome

Volume Max — Ultimate Sound Booster

Unblock TikTok — Seamless Access with One-Click Proxy

Unlock YouTube VPN

Unlock TikTok

Weather

Отмечается, что одно их расширений из этого списка – Volume Max — уже и раньше вызывало подозрения насчет своей шпионской активности. В частности, исследователи LayerX сделали такое замечание в прошлом месяце, но тогда доказать прямую опасность расширения не смогли.

По словам исследователей, вредоносная функциональность может использовать так называемую прослушку, которая срабатывает каждый раз, когда пользователь переходит на новую веб-страницу. Такая «прослушка» фиксирует URL-адрес посещенной страницы и передает информацию на удаленный сервер вместе с уникальным идентификатором отслеживания для каждого пользователя.

Тем временем компания Google подтвердила, что все обнаруженные Koi Security расширения теперь удалены из Chrome Web Store.

Ранее Фокус писал, что ваш смартфон может следить за вами с помощью очень простых функций, а вы можете об этом даже не догадываться.

Также стало известно, что хакеры могут взломать ваш компьютер даже без интернета – например, применив ультразвук и гироскопы, или же диоды на сетевой карте.