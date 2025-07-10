Видаліть негайно: популярні додатки крадуть дані та стежать за користувачами

Тисячі користувачів Chrome отримали попередження про потенційно небезпечні додатки, які можуть відстежувати користувачів, красти активність браузера і перенаправляти на потенційно небезпечні веб-адреси. Причому йшлося про цілком пристойні, на перший погляд, додатки.

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У підозрілих додатків були сотні позитивних відгуків і хороші рейтинги в інтернет-магазині Chrome, пише The Sun. А на сполох забили фахівці компанії Koi Security — вони виявили шкідливі розширення в Chrome Web Store і повідомили про них у Google.

Загалом нарахували 11 додатків, які встигли набрати понад 2 млн завантажень. Експерти кажуть, що користувачів ввели в оману хороші відгуки та популярність.

Тепер інтернет-користувачам рекомендують перевірити наявність у браузері Chrome таких розширень і видалити їх якомога швидше:

Color Picker, Eyedropper — Geco colorpick

Клавіатура смайликів онлайн — копіюйте та вставляйте свої смайлики

Безкоштовний прогноз погоди

Video Speed Controller — відеоменеджер

Unlock Discord — VPN Proxy для розблокування Discord будь-де

Dark Theme — Dark Reader для Chrome

Volume Max — Ultimate Sound Booster

Розблокувати TikTok — безперебійний доступ за допомогою проксі-сервера в один клік

Розблокувати YouTube VPN

Розблокувати TikTok

Погода

Зазначається, що одне з їхніх розширень із цього списку — Volume Max — уже й раніше викликало підозри щодо своєї шпигунської активності. Зокрема, дослідники LayerX зробили таке зауваження минулого місяця, але тоді довести пряму небезпеку розширення не змогли.

За словами дослідників, шкідлива функціональність може використовувати так звану прослушку, яка спрацьовує щоразу, коли користувач переходить на нову веб-сторінку. Така "прослушка" фіксує URL-адресу відвіданої сторінки та передає інформацію на віддалений сервер разом з унікальним ідентифікатором відстеження для кожного користувача.

Тим часом компанія Google підтвердила, що всі виявлені Koi Security розширення тепер видалено з Chrome Web Store.

Раніше Фокус писав, що ваш смартфон може стежити за вами за допомогою дуже простих функцій, а ви можете про це навіть не здогадуватися.

Також стало відомо, що хакери можуть зламати ваш комп'ютер навіть без інтернету — наприклад, застосувавши ультразвук і гіроскопи, або ж діоди на мережевій карті.