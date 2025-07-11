Темные стороны души: ученые раскрыли связь применения ИИ с психопатией

Исследователи из Южной Кореи обнаружили, что люди с высоким уровнем психопатии, нарциссизма и макиавеллизма чаще полагаются на ChatGPT и генератор изображений Midjourney.

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Эти черты используются для оценки негативных личностных характеристик, связаны с нарушениями академической дисциплины, таким как списывание, ложь и плагиат. Психолог Цзиньи Сонг из Университета Чодан и Шуяном Лю из Университета Пэксок поделились своими результатами в статье, опубликованной в журнале BMC Psychology.

В рамках исследования они провели психологические тесты среди 504 китайских студентов из шести университетов в провинции Сычуань, которые изучают рисование, музыку, драму, танцы и другие дисциплины, связанные с искусством. Ученые обнаружили, что люди, набравшие больше баллов по темным чертам личности, с большей вероятностью попытаются выдать работы, созданные с помощью ИИ, за свои собственные. Эта проблема в последнее время стала острой для всего мира в целом, а особенно в сфере искусства и академической деятельности.

Студенты, получившие высокие баллы по показателям психопатии, нарциссизма и макиавеллизма, также больше беспокоятся о своей успеваемости и чаще откладывают выполнение заданий, что привело к большей зависимости от инструментов ИИ.

Помимо измерения традиционных черт "Темной триады", исследователи также задавали вопросы о степени материализма респондентов. Они обнаружили, что те, кто набрал больше баллов по шкале материализма, или для кого внешние вознаграждения и похвала были мотивирующим фактором, также чаще использовали ИИ.

Ранее писали, что искусственный интеллект готов убивать людей. Во время эксперимента некоторые нейросети мешали спасти жизнь человеку, который собирался их отключить или заменить.

Недавно стало известно, что технология NVIDIA выведет ИИ на новый уровень. Система Helix Parallelism позволяет нейросетям обрабатывать миллионы слов одновременно, ускоряя подготовку ответов.