Темні сторони душі: вчені розкрили зв'язок застосування ШІ з психопатією

Дослідники з Південної Кореї виявили, що люди з високим рівнем психопатії, нарцисизму і макіавеллізму частіше покладаються на ChatGPT і генератор зображень Midjourney.

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Ці риси використовуються для оцінки негативних особистісних характеристик, пов'язаних із порушеннями академічної дисципліни, таким як списування, брехня і плагіат. Психолог Цзіньї Сонг з Університету Чодан і Шуяном Лю з Університету Пексок поділилися своїми результатами в статті, опублікованій у журналі BMC Psychology.

У рамках дослідження вони провели психологічні тести серед 504 китайських студентів із шести університетів у провінції Сичуань, які вивчають малювання, музику, драму, танці та інші дисципліни, пов'язані з мистецтвом. Вчені виявили, що люди, які набрали більше балів за темними рисами особистості, з більшою ймовірністю спробують видати роботи, створені за допомогою ШІ, за свої власні. Ця проблема останнім часом стала гострою для всього світу загалом, а особливо у сфері мистецтва та академічної діяльності.

Студенти, які отримали високі бали за показниками психопатії, нарцисизму і макіавеллізму, також більше турбуються про свою успішність і частіше відкладають виконання завдань, що призвело до більшої залежності від інструментів ШІ.

Крім вимірювання традиційних рис "Темної тріади", дослідники також ставили запитання про ступінь матеріалізму респондентів. Вони виявили, що ті, хто набрав більше балів за шкалою матеріалізму, або для кого зовнішні винагороди і похвала були мотивувальним фактором, також частіше використовували ШІ.

Раніше писали, що штучний інтелект готовий вбивати людей. Під час експерименту деякі нейромережі заважали врятувати життя людині, яка збиралася їх відключити або замінити.

Нещодавно стало відомо, що технологія NVIDIA виведе ШІ на новий рівень. Система Helix Parallelism дає змогу нейромережам обробляти мільйони слів одночасно, прискорюючи підготовку відповідей.