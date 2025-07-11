Спасет 600 000 домов: в Украине запускают систему накопления энергии мощностью 200 МВт

ДТЭК и Fluence досрочно приступили к внедрению одной из самых крупных в Восточной Европе систем накопления энергии. Первый этап предусматривает запуск, тестирование и разряд аккумуляторов.

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В целом система сможет хранить 400 МВтч электроэнергии, достаточной для обеспечения электроэнергией 600 000 украинских домов в течение двух часов. Подробности компания ДТЭК сообщила на своем официальном сайте.

Шестьсот девяносто восемь модулей Fluence Gridstack с батареями установили на шести объектах разной мощности — от 20 МВт до 50 МВт. Коммерческую эксплуатацию и предоставление услуг потребителям в рамках контракта с "Укрэнерго" планируют начать в октябре 2025 года, как раз к началу отопительного сезона.

Система после запуска будет помогать балансировать мощность и частоту, что значительно усилит энергосистему Украины. Эти услуги будут очень кстати в случае аварийных ситуаций, например, повреждения энергообъектов в результате рсосийских атак, и позволят предотвратить стабилизационные отключение электроснабжения для бизнеса и населения.

После полного запуска системы будут предоставлять услуги по балансировке частоты и мощности, что усилит украинскую энергосистему. Это особенно важно во время аварийных ситуаций и позволит уменьшить необходимость применять стабилизационные отключения, негативно влияющие на население и бизнес.

Учитывая риски из-за войны и ограниченний на въезд в Украину, мировой лидер в области накопления энергии Fluence ввела объект в эксплуатацию дистанционно. Для этого 20 украинских энергетиков и специалистов по эксплуатации прошли обучение на ее действующих проектах в Германии и Финляндии. Они подготовились самостоятельно управлять системой накопления, исправлять неисправности и реагировать на чрезвычайные ситуации. Fluence продолжит дистанционно помогать с проектом, проводя диагностику, тестируя оборудование, следя за производительностью, чтобы все эффективно и безопасно работало даже в условиях войны.

Ранее замминистра энергетики Юрий Шейко рассказал, что будет с отоплением в Украине в 2025 году. По его словам, ситуация с хранением газа остается сложной из-за российских атак на инфраструктуру.

Писали также спасут ли ветрогенераторы энергетику Украины от новых отключений света. В 2025 году Минэнерго планирует увеличить генерацию ветровых электростанций на 800 МВт.