Врятує 600 000 будинків: в Україні запускають систему накопичення енергії потужністю 200 МВт

ДТЕК і Fluence достроково розпочали впровадження однієї з найбільших у Східній Європі систем накопичення енергії. Перший етап передбачає запуск, тестування і розряд акумуляторів.

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Загалом система зможе зберігати 400 МВтг електроенергії, достатньої для забезпечення електроенергією 600 000 українських будинків протягом двох годин. Подробиці компанія ДТЕК повідомила на своєму офіційному сайті.

Шістсот дев'яносто вісім модулів Fluence Gridstack з батареями встановили на шести об'єктах різної потужності — від 20 МВт до 50 МВт. Комерційну експлуатацію та надання послуг споживачам у рамках контракту з "Укренерго" планують розпочати в жовтні 2025 року, якраз до початку опалювального сезону.

Система після запуску допомагатиме балансувати потужність і частоту, що значно посилить енергосистему України. Ці послуги будуть дуже доречними в разі аварійних ситуацій, наприклад, пошкодження енергооб'єктів унаслідок російських атак, і дадуть змогу запобігти стабілізаційним вимкненням електропостачання для бізнесу та населення.

Після повного запуску системи надаватимуть послуги з балансування частоти та потужності, що посилить українську енергосистему. Це особливо важливо під час аварійних ситуацій і дасть змогу зменшити необхідність застосовувати стабілізаційні вимкнення, що негативно впливають на населення та бізнес.

З огляду на ризики через війну та обмеження на в'їзд в Україну, світовий лідер у галузі накопичення енергії Fluence ввела об'єкт в експлуатацію дистанційно. Для цього 20 українських енергетиків та спеціалістів з експлуатації пройшли навчання на її діючих проєктах у Німеччині та Фінляндії. Вони підготувалися самостійно керувати системою накопичення, виправляти несправності та реагувати на надзвичайні ситуації. Fluence продовжить дистанційно допомагати з проєктом, проводячи діагностику, тестуючи обладнання, стежачи за продуктивністю, щоб усе ефективно та безпечно працювало навіть в умовах війни.

Раніше заступник міністра енергетики Юрій Шейко розповів, що буде з опаленням в Україні 2025 року. За його словами, ситуація зі зберіганням газу залишається складною через російські атаки на інфраструктуру.

Писали також чи врятують вітрогенератори енергетику України від нових відключень світла. У 2025 році Міненерго планує збільшити генерацію вітрових електростанцій на 800 МВт.