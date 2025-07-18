Между смартфонами за $1000 и за $500 нет никакой разницы: эксперты доказали это

После нескольких месяцев использования OnePlus 13 за 1000 долларов тестировщик перешел на Google Pixel 9a, которій стоит в 2 раза дешевле и… не заметил никакой разницы.

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Одним из самых ярких моментов для эксперта стала аппаратная "начинка" Pixel 9a. Благодаря алюминиевой рамке, плотному (но не слишком тяжелому) весу, тактильным кнопкам и приятному матовому покрытию смартфон не ощущался и не выглядел дешевым, говорится в материале, опубликованном на androidauthority.com.

Помимо качества сборки и отделки Pixel 9a, его остальное "железо" не подкачало. pOLED-дисплей, пусть и не такой потрясающий в техническом плане, как у OnePlus 13, все равно хорош. Он четкий, красочный и плавный благодаря частоте обновления 120 Гц. Для телефона за 500 долларов этого более чем достаточно.

Повседневная производительность также была стабильной. Pixel 9a пару раз нагревался после длительного использования, что вполне ожидаемо от смартфона бюджетного сегмента. Но все приложения открывались и работали без проблем, многозадачность функционировала без сбоев, а ИИ Gemini был отзывчив.

Смартфоны OnePlus 13 и Google Pixel 9a Фото: androidauthority.com

Все же, такой дешевый телефон, как Pixel 9a, вынужден идти на некоторые компромиссы по сравнению с OnePlus 13. Например, это время автономной работы. У OnePlus 13 оно намного лучше, ведь его хватает на два дня использования, тогда как "Пиксель" едва дотягивает до утра следующего дня.

OnePlus заряжается куда быстрее благодаря устройству мощностью 80 Вт. Смартфон Google получил зарядку на 25 Вт. В итоге, Pixel 9a заряжается от 0 до 100% более 90 минут, в то время как OnePlus 13 — примерно за 30 минут.

Какой бы хорошей и надежной ни была система камер Pixel 9a, ей не хватает той универсальности, которая есть у более дорогих Android-смартфонов. Основной и сверхширокоугольный сенсоры Google хороши, но они не компенсируют отсутствие телеобъектива. Это один из наиболее заметных недостатков.

Однако стоит отметить, что это относительно незначительные недочеты по сравнению с общим впечатлением от использования гаджетов, пишет автор.

"Флагманские телефоны по-прежнему очень интересны, но, в конце концов, такие телефоны, как Pixel 9a, доказывают, что они вам на самом деле не нужны", — говорится в материале.