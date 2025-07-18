Між смартфонами за $1000 і за $500 немає жодної різниці: експерти довели це

Після кількох місяців використання OnePlus 13 за 1000 доларів тестувальник перейшов на Google Pixel 9a, що коштує у 2 рази дешевше і... не помітив жодної різниці.

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Одним із найяскравіших моментів для експерта стала апаратна "начинка" Pixel 9a. Завдяки алюмінієвій рамці, щільній (але не надто важкій) вазі, тактильним кнопкам і приємному матовому покриттю смартфон не відчувався і не мав дешевого вигляду, йдеться в матеріалі, опублікованому на androidauthority.com.

Крім якості збірки та оздоблення Pixel 9a, його решта "заліза" не підкачала. pOLED-дисплей, нехай і не такий приголомшливий у технічному плані, як у OnePlus 13, все одно хороший. Він чіткий, барвистий і плавний завдяки частоті оновлення 120 Гц. Для телефону за 500 доларів цього більш ніж достатньо.

Повсякденна продуктивність також була стабільною. Pixel 9a кілька разів нагрівався після тривалого використання, що цілком очікувано від смартфона бюджетного сегмента. Але всі додатки відкривалися і працювали без проблем, багатозадачність функціонувала без збоїв, а ШІ Gemini був чуйним.

Смартфони OnePlus 13 і Google Pixel 9a Фото: androidauthority.com

Все ж, такий дешевий телефон, як Pixel 9a, змушений іти на деякі компроміси порівняно з OnePlus 13. Наприклад, це час автономної роботи. У OnePlus 13 він набагато кращий, адже його вистачає на два дні використання, тоді як "Піксель" ледь дотягує до ранку наступного дня.

OnePlus заряджається куди швидше завдяки пристрою потужністю 80 Вт. Смартфон Google отримав зарядку на 25 Вт. У підсумку, Pixel 9a заряджається від 0 до 100% понад 90 хвилин, тоді як OnePlus 13 — приблизно за 30 хвилин.

Якою б гарною і надійною не була система камер Pixel 9a, їй бракує тієї універсальності, яка є у дорожчих Android-смартфонів. Основний і надширококутний сенсори Google хороші, але вони не компенсують відсутність телеоб'єктива. Це один з найбільш помітних недоліків.

Однак варто зазначити, що це відносно незначні недоліки порівняно із загальним враженням від використання гаджетів, пише автор.

"Флагманські телефони, як і раніше, дуже цікаві, але, врешті-решт, такі телефони, як Pixel 9a, доводять, що вони вам насправді не потрібні", — йдеться в матеріалі.