Обновления не помогут: почему не стоит рассчитывать, что смартфон прослужит 7 лет

Сегодня многие производители смартфонов подкупают людей обещанием 5-7 лет обновлений операционной системы и безопасности, но на практике это не имеет смысла.

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Не стоит рассчитывать, что телефон на базе Android прослужит весь заявленный срок. Так считает журналист cайта How to Geek Кори Гюнтер.

С момента появления первых смартфонов Google изо всех сил старается не отставать от Apple в плане обновлений ПО. Они добавляют новые функции, улучшения, исправляют ошибки и уязвимости. Когда устройство устаревает и перестает получать обновления, то его пора заменить.

Многие телефоны и планшеты на базе Android получают поддержку программного обеспечения всего 3–4 года , даже несмотря на то, что Google и Samsung активно работают над улучшением ситуации. Например, в прошлом году Samsung объявила, что будущие телефоны (начиная с серии Galaxy S24) будут получать обновления ОС Android в течение семи лет, такой же срок Google отвела Pixel 8.

Cмартфон Google Pixel 8 Pro будет получать обновления семь лет Фото: Скриншот

Однако не только системные обновления определяют срок службы устройств. Более того, смартфоны могут работать и после истечения поддержки от производителя, просто появятся дополнительные риски.

Следует учитывать также время автономной работы и производительность. Независимо от качества, стоимости и бренда, со временем они будут снижаться, поскольку оборудование изнашивается и устаревает. Через 5 или 7 лет ситуация будет так сильно отличаться от сегодня, включая требования к аппаратному и программному обеспечению, что, скорее всего, современному человеку придется купить новый гаджет гораздо раньше.

Устаревшие телефоны не будут показывать оптимальную производительность, необходимую для комфортной работы приложений, оперативной памяти и места в хранилище станет не хватать. Батарея тоже будет быстрее разряжаться. Многие жалуются, что смартфон начинает хуже работать уже через год, и среди них часто встречаются обладатели Pixel.

Телефоны продолжают совершенствоваться с каждым поколением, даже если прогресс не так заметен, как раньше. Большую роль в развитии сегодня играют системы на базе искусственного интеллекта. Пройдет год или два, и захочется приобрести аппарат с новыми возможностями.

Взять, к примеру, серию Samsung Galaxy S24 (и даже новый Galaxy S25). Многие из этих интересных новых функций Galaxy AI доступны только в моделях серий Galaxy S23, S24, Fold и S25. Когда в 2024 году вышел Galaxy S24, двухлетний Galaxy S22 остался в стороне и лишился нескольких функций.

Новейшие смартфоны Pixel от Google обладают эксклюзивными функциями, которые старые никогда не получат. Даже если производители дают предыдущим телефонам какими-то из них, то часто намного позже или в урезанном виде, чтобы подтолкнуть владельцев к обновлению.

Ранее почему не стоит покупать смартфон за $1000 вместо $500. Эксперт доказал, что между ними нет существенной разницы на примере OnePlus 13 и Google Pixel 9a.