Оновлення не допоможуть: чому не варто розраховувати, що смартфон прослужить 7 років

Сьогодні багато виробників смартфонів підкуповують людей обіцянкою 5-7 років оновлень операційної системи та безпеки, але на практиці це не має сенсу.

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Не варто розраховувати, що телефон на базі Android прослужить весь заявлений термін. Так вважає журналіст сайту How to Geek Корі Гюнтер.

З моменту появи перших смартфонів Google щосили намагається не відставати від Apple у плані оновлень ПЗ. Вони додають нові функції, поліпшення, виправляють помилки і вразливості. Коли пристрій застаріває і перестає отримувати оновлення, то його пора замінити.

Багато телефонів і планшетів на базі Android отримують підтримку програмного забезпечення всього 3-4 роки, навіть незважаючи на те, що Google і Samsung активно працюють над поліпшенням ситуації. Наприклад, торік Samsung оголосила, що майбутні телефони (починаючи з серії Galaxy S24) отримуватимуть оновлення ОС Android протягом семи років, такий самий термін Google відвела Pixel 8.

Смартфон Google Pixel 8 Pro отримуватиме оновлення сім років Фото: Скриншот

Однак не тільки системні оновлення визначають термін служби пристроїв. Ба більше, смартфони можуть працювати і після закінчення підтримки від виробника, просто з'являться додаткові ризики.

Слід враховувати також час автономної роботи та продуктивність. Незалежно від якості, вартості та бренду, з часом вони знижуватимуться, оскільки обладнання зношується і застаріває. Через 5 або 7 років ситуація так сильно відрізнятиметься від сьогодні, включно з вимогами до апаратного та програмного забезпечення, що, найімовірніше, сучасній людині доведеться купити новий гаджет набагато раніше.

Застарілі телефони не показуватимуть оптимальну продуктивність, необхідну для комфортної роботи додатків, оперативної пам'яті та місця в сховищі стане не вистачати. Батарея теж буде швидше розряджатися. Багато хто скаржиться, що смартфон починає гірше працювати вже через рік, і серед них часто зустрічаються власники Pixel.

Телефони продовжують удосконалюватися з кожним поколінням, навіть якщо прогрес не такий помітний, як раніше. Велику роль у розвитку сьогодні відіграють системи на базі штучного інтелекту. Пройде рік чи два, і захочеться придбати апарат із новими можливостями.

Взяти, наприклад, серію Samsung Galaxy S24 (і навіть новий Galaxy S25). Багато з цих цікавих нових функцій Galaxy AI доступні тільки в моделях серій Galaxy S23, S24, Fold і S25. Коли у 2024 році вийшов Galaxy S24, дворічний Galaxy S22 залишився осторонь і позбувся кількох функцій.

Новітні смартфони Pixel від Google володіють ексклюзивними функціями, які старі ніколи не отримають. Навіть якщо виробники дають попереднім телефонам якимись із них, то часто набагато пізніше або в урізаному вигляді, щоб підштовхнути власників до оновлення.

Раніше чому не варто купувати смартфон за $1000 замість $500. Експерт довів, що між ними немає суттєвої різниці на прикладі OnePlus 13 і Google Pixel 9a.