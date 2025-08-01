Производит "необычную" энергию: как работает центр из 25 млн солнечных панелей и 3000 турбин

Western Green Energy Hub (WGEH) в Западной Австралии станет одним из крупнейших проектов в области зеленой энергетики в мире. Он займет территорию площадью 15 000 кв. км, чтобы производить зеленый водород нового уровня.

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WGEH – это проект по созданию огромного центра зеленой водородной энергетики. В партнерстве с InterContinental Energy, CWP Global и Mirning Green Energy WGEH планирует обеспечить 50 ГВт интегрированной ветро- и солнечной генерации, пишет ecoticias.com.

Система будет ежегодно преобразовываться в до 3,5 млн т зеленого водорода. Ожидается, что это позволит заменить ископаемое топливо во многих секторах.

Объединяя 25 млн солнечных панелей и 3000 турбин, WGEH превзойдет современные объекты возобновляемой энергетики по размерам и выработке электроэнергии. Ожидается, что эти панели и турбины обеспечат постоянный поток электроэнергии для производства зеленого водорода, который не выделяет парниковых газов при использовании.

План развития включает строительство инновационных комплексов по конверсии водорода и хранению аммиака для достижения производственных целей проекта. Центр будет обеспечивать электроэнергией промышленные предприятия и сокращать выбросы углерода.

Проект WGEH направлен на поставки "зеленого" водорода на мировые рынки с растущим спросом, такие как Южная Корея и другие азиатские страны.

Энергия, вырабатываемая WGEH, будет использоваться в отраслях, которые трудно декарбонизировать, таких как промышленность, авиация и судоходство. Таким образом, станция из фотоэлементов и ветряных турбин поспособствует превращению Австралии в одного из лидеров в области возобновляемой энергетики и помогает миру постепенно переходить на чистые виды энергии.

Планируется, что проект WGEH запустит первую производственную линию уже в 2025 году и достигнет максимальной мощности к 2032 году.

Ранее мы писали, что новая идея поможет солнечным панелям работать целую вечность. Солнечные элементы, изготовленные из особого материала, могут выдержать 10 тысяч изгибов и сохранить более 85% выходной мощности даже после почти трех тысяч часов.