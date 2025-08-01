Виробляє "незвичайну" енергію: як працює центр із 25 млн сонячних панелей і 3000 турбін

Western Green Energy Hub (WGEH) у Західній Австралії стане одним із найбільших проєктів у галузі зеленої енергетики у світі. Він займе територію площею 15 000 кв. км, щоб виробляти зелений водень нового рівня.

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WGEH — це проєкт зі створення величезного центру зеленої водневої енергетики. У партнерстві з InterContinental Energy, CWP Global і Mirning Green Energy WGEH планує забезпечити 50 ГВт інтегрованої вітро- і сонячної генерації, пише ecoticias.com.

Система щорічно перетворюватиметься на до 3,5 млн т зеленого водню. Очікується, що це дасть змогу замінити викопне паливо в багатьох секторах.

Об'єднуючи 25 млн сонячних панелей і 3000 турбін, WGEH перевершить сучасні об'єкти відновлюваної енергетики за розмірами та виробленням електроенергії. Очікується, що ці панелі та турбіни забезпечать постійний потік електроенергії для виробництва зеленого водню, який не виділяє парникових газів під час використання.

План розвитку включає будівництво інноваційних комплексів з конверсії водню і зберігання аміаку для досягнення виробничих цілей проєкту. Центр забезпечуватиме електроенергією промислові підприємства і скорочуватиме викиди вуглецю.

Проєкт WGEH спрямований на постачання "зеленого" водню на світові ринки зі зростаючим попитом, як-от Південна Корея та інші азійські країни.

Енергія, що виробляється WGEH, буде використовуватися в галузях, які важко декарбонізувати, таких як промисловість, авіація і судноплавство. Таким чином, станція з фотоелементів і вітряних турбін посприяє перетворенню Австралії на одного з лідерів у галузі відновлюваної енергетики і допомагає світу поступово переходити на чисті види енергії.

Планується, що проєкт WGEH запустить першу виробничу лінію вже 2025 року і досягне максимальної потужності до 2032 року.

Раніше ми писали, що нова ідея допоможе сонячним панелям працювати цілу вічність. Сонячні елементи, виготовлені з особливого матеріалу, можуть витримати 10 тисяч вигинів і зберегти понад 85% вихідної потужності навіть після майже трьох тисяч годин.