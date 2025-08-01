Нова ідея допоможе сонячним панелям працювати цілу вічність: що придумали вчені

Сонячні елементи, виготовлені з особливого матеріалу, можуть витримати 10 тисяч вигинів і зберегти понад 85% вихідної потужності навіть після майже трьох тисяч годин.

Related video

Нову технологію виготовлення гнучких перовскітних сонячних елементів винайшли корейські вчені, пише interestingengineering.com. Дослідники помістили шар, що поглинає світло, між двома захисними двовимірними шарами перовскіту.

Таким чином вдалося розв'язати проблему значної вразливості матеріалу до вологи, яка довго заважала його більш широкому комерційному застосуванню.

Отримані сонячні елементи показали вражаючу довговічність. Під час випробувань вони зберегли понад 85% своєї первісної ефективності після 2800 годин. Пристрої також довели свою механічну стійкість, зберігши 96% початкової ефективності після 10 000 циклів вигину. В окремих, більш складних випробуваннях на зсув і ковзання комірки ефективність була збережена на 87%.

У чому фішка нової технології

Перовскіт потенційно може замінити кремній у сонячних батареях, оскільки має чудові властивості поглинання світла і може вироблятися у вигляді тонких гнучких плівок без великих фінансових витрат.

Але при цьому він стає нестабільним при підвищенні вологості, тому виробництво вимагає контрольованих умов з низькою вологістю. Певні складнощі спричиняло і забезпечення механічної міцності під час виробництва перовскіту в гнучкій формі.

Щоб розв'язати цю проблему, дослідники реалізували "стратегію пасивації дефектів", яка полягає в розміщенні первинного поглинаючого світло шару перовскіту між двома захисними шарами двовимірного матеріалу перовскіту. Таким чином вдається захистити основний матеріал, забезпечуючи стабільне виробництво за відносної вологості до 50%.

А можливість виробництва на відкритому повітрі без необхідності ретельного контролю навколишнього середовища знімає перепони на шляху до зниження виробничих витрат.

Раніше стало відомо, що Південна Корея представила першу у світі невидиму сонячну панель. Один такий модуль може заряджати смартфон, використовуючи тільки сонячне світло.

Також Фокус писав, що була представлена перша в історії алмазна сонячна панель. Перші випробування вже показали хороші результати — її фотоелемент продемонстрував неймовірну яскравість і потужність.