Кто такие "солнечные овцы" и как они меняют зеленую энергетику к лучшему

В Австралии удалось найти решение, которое расширяет применение солнечной энергии и в то же время не заставляет фермеров терять свои пастбища.

Солнечная электростанция Glenrowan West мощностью 149 мегаватт смогла объединить выработку возобновляемой электроэнергии и успешное ведение сельского хозяйства, пишет interestingengineering.com. Таким образом, фермеры могут не опасаться, что потеряют свои земли из-за деятельности компании по производству солнечной энергии.

Цель проекта – обеспечить рациональное землепользование. Такие идеи уже успешно внедрялись, например, в Японии, где ограниченность земельных ресурсов в итоге не помешала одновременному развитию чистой энергетики и сельского хозяйства.

Схема работает и в США, где фермеры-предприниматели создали целую индустрию на основе «солнечного выпаса» — практики, при которой домашний скот (в первую очередь, овцы) пасется на растительности, находящейся вокруг и под солнечными панелями.

Этот процесс называют агровольтаикой, есть и неформальное название «солнечные овцы», точно передающее суть инновационной методики.

Как работают «солнечные овцы»

Сочетание выпаса с производством солнечной электроэнергии признано экономически эффективным и экологически чистым решением, так как оно действительно благоприятно влияет на здоровье почвы.

В выигрыше оказываются и фермеры, которые сохраняют свои земли, и компании, работающие в сфере солнечной энергетики. Появляется все больше рекомендаций по правильному созданию солнечных электростанций. Компания EnergyCo, занимающаяся внедрением возобновляемых источников энергии в Новом Южном Уэльсе, уже финансирует одну из таких станций.

В целом, как отмечает издание, пока что в Австралии таких установок меньше, хотя в Европе метод скользящего солнечного излучения используется уже достаточно давно. Например, в 2023 году португальская компания Iberdrola, занимающаяся возобновляемой энергетикой, начала выпасать 300 овец на своих фотоэлектрических фермах. Оказалось, что выпас овец помогает поддерживать плодородие земель и даже снижает риск пожаров.

