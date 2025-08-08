Солнечная панель стоимостью 100 миллионов долларов нарушила законы фотовольтаики

Тандемный солнечный элемент на основе перовскита и кремния, разработанный компанией Qcells, достиг высокого показателя эффективности в 28,6%.

Компания QCell инвестировала шокирующие 100 миллионов долларов в строительство пилотной производственной линии в Чинчоне (Южная Корея), пишет ecoticias.com.

До сих пор солнечная энергетика была сосредоточена на использовании кремниевых элементов. Однако предел Шокли-Квайссера создавал впечатление, что обычные кремниевые элементы едва могут перешагнуть предел эффективности в 30%.

Для справки: предел Шокли-Квайссера определяет теоретический максимальный КПД солнечных панелей. Для однопереходных фотоэлементов из кремния этот предел составляет максимум 33,7%. Превышение предела возможно, например, при использовании многослойных солнечных элементов или других технологий, позволяющих более эффективно использовать солнечный свет.

Qcells представила гибридные тандемные элементы, которые способны превзойти ограничения однопереходных элементов, обеспечивая эффективность 28,6%. При правильном подходе к производству новые технологии не только будут эффективными, но и станут масштабируемыми.

Компания использовала перовскит и кремний для создания гибридных тандемных фотоэлементов — Q.ANTUM. Разработчики на практике раскрыли потенциал тандемной структуры, подвергнув ее суровым тестам и получив положительный результат.

Что может означать прорыв Qcell?

На практике эти навыки в области тандемной технологии перовскитов могут быть использованы в реальном мире, вплоть до коммерческого внедрения. Эти элементы находят свое место на рынке солнечных элементов и с тех пор демонстрируют потенциал для дальнейшего роста в ближайшие 10 лет.

В условиях, когда мир переходит на солнечную энергетику, инвестиции в размере 100 млн долларов США приведут к значительному ускорению процесса разработки более чистых энергетических решений. Тандемная технология может обеспечить необходимое и гораздо более удобное для всех решение.

Qcell стремится к развитию дополнительных технологий, включая системы накопления энергии (ESS) и виртуальные электростанции (VPP), чтобы обеспечить более эффективную интеграцию солнечных решений в энергосеть. Компания считает, что новый материал многократно увеличит мощность солнечных элементов, а благодаря инвестициям в исследования, будущее солнечных панелей во всем мире может выглядеть весьма оптимистично.

