Сонячна панель вартістю 100 мільйонів доларів порушила закони фотовольтаїки

Тандемний сонячний елемент на основі перовскіту і кремнію, розроблений компанією Qcells, досяг високого показника ефективності в 28,6%.

Related video

Компанія QCell інвестувала шокуючі 100 мільйонів доларів у будівництво пілотної виробничої лінії в Чінчоні (Південна Корея), пише ecoticias.com.

Досі сонячна енергетика була зосереджена на використанні кремнієвих елементів. Однак межа Шоклі-Квайссера створювала враження, що звичайні кремнієві елементи ледве можуть переступити межу ефективності в 30%.

Для довідки: межа Шоклі-Квайссера визначає теоретичний максимальний ККД сонячних панелей. Для одноперехідних фотоелементів із кремнію ця межа становить максимум 33,7%. Перевищення межі можливе, наприклад, за умови використання багатошарових сонячних елементів або інших технологій, що дають змогу ефективніше використовувати сонячне світло.

Qcells представила гібридні тандемні елементи, які здатні перевершити обмеження одноперехідних елементів, забезпечуючи ефективність 28,6%. За правильного підходу до виробництва нові технології не тільки будуть ефективними, а й стануть масштабованими.

Компанія використовувала перовскіт і кремній для створення гібридних тандемних фотоелементів — Q.ANTUM. Розробники на практиці розкрили потенціал тандемної структури, піддавши її суворим тестам і отримавши позитивний результат.

Що може означати прорив Qcell?

На практиці ці навички в галузі тандемної технології перовскітів можуть бути використані в реальному світі, аж до комерційного впровадження. Ці елементи знаходять своє місце на ринку сонячних елементів і відтоді демонструють потенціал для подальшого зростання в найближчі 10 років.

В умовах, коли світ переходить на сонячну енергетику, інвестиції в розмірі 100 млн доларів США призведуть до значного прискорення процесу розробки більш чистих енергетичних рішень. Тандемна технологія може забезпечити необхідне і набагато зручніше для всіх рішення.

Qcell прагне до розвитку додаткових технологій, включно з системами накопичення енергії (ESS) і віртуальними електростанціями (VPP), щоб забезпечити більш ефективну інтеграцію сонячних рішень в енергомережу. Компанія вважає, що новий матеріал багаторазово збільшить потужність сонячних елементів, а завдяки інвестиціям у дослідження, майбутнє сонячних панелей в усьому світі може виглядати вельми оптимістично.

Раніше ми писали, що вітряна турбіна з двома лопатями виявилася ефективнішою за звичайну. Компанія Envision Energy запустила прототип дволопатевої турбіни на платформі Model X. Він пропрацював понад 500 днів і його показники виявилися не гіршими за трилопатеві установки на тому самому майданчику в Китаї.