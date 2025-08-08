Казалось невозможным: заработала технология, придуманная 55 лет назад. Что она умеет (видео)

Производство чистой энергии в море всегда казалось несбыточной мечтой, и до недавнего времени для большинства инженеров это было чем-то из области научной фантастики. Но теперь плавучая ветряная турбина добывает энергию возле Канарских островов.

Любопытно, что эта идея считалась "невозможной" 55 лет назад. Концепция плавучих ветряных турбин была предложена инженером Уильямом Э. Херонемусом из Массачусетского университета в 1970-х. В то время он говорил о морских платформах, которые будут генерировать чистую энергию в нескольких милях от берега, пишет ecoticias.com.

Идею тогда не приняли, потому что еще не было технологий, чтобы ее воплотить, да и стоила бы такая установка слишком дорого. "Это никогда не сработает", — говорили Херонемусу. Что ж, 55 лет спустя команда из Барселоны взяла эту "невозможную" концепцию и наконец реализовала ее.

Все это стало возможным благодаря прочному, плавучему и невероятно сложному устройтсву, созданному испанской компанией X1 Wind. Прототип X30 установлен в глубоководных водах Канарских островов. Он выработал первый заряд электроэнергии, успешно переданный по подводному кабелю на морскую платформу, подключенную к электросети. Эта конструкция использует инновационный тип якорного крепления, называемый платформой с натяжными опорами (TLP), который значительно снижает ее воздействие на морское дно.

Прототип плавучей электростанции X30 от X1 Wind

Эта новая технология важна, поскольку она сохраняет местную экосистему, позволяет совмещать ее с другими видами морской деятельности (например, рыболовством или транспортировкой) и, что самое главное, ее можно устанавливать в местах, где стационарные турбины никогда бы не работали.

Стоит отметить, что этот первый киловатт не просто символический; он имеет огромный потенциал. С запуском X30 компания X1 Wind уже разрабатывает более крупные платформы мощностью 15 МВт и более, которых достаточно для обеспечения электроэнергией тысяч домов.

Кроме того, система вертикальной швартовки TLP позволяет сократить занимаемую площадь морского дна, что отлично подходит для сохранения биоразнообразия. Модульная конструкция платформы также позволяет легко масштабировать ее, используя более крупные турбины, при меньших затратах на строительные материалы и обслуживание. По сути, такое решение особенно перспективно для стран с глубоководной береговой линией, низкой плотностью прибрежной зоны и высоким ветровым потенциалом, таких как Япония, Норвегия, Бразилия и некоторые районы США.