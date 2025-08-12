Не придется вытаскивать из кармана: как смартфоны будут выглядеть и работать в 2035 году

Через 10 лет смартфоны сильно изменятся. По мнению экспертов, они станут центральным устройством, тогда как большинство задач будут выполнять очки, часы и другие носимые устройства.

Это обеспечат новые функции, технологии 6G-связи и качественный скачок в развитии возможностей искусственного интеллекта. Чтобы представить, куда будут развиваться наши отношения с технологиями, Tom's Guide побеседовал с ведущими экспертами из Samsung, Motorola, Intel, OnePlus и других компаний.

Роль смартфона

Марк Цукерберг из Meta считает, что эра смартфонов уже подходит к концу, и в 2030-х годах уступит умным очкам.

"Телефон будет всегда с вами, но он будет больше времени проводить в кармане, поскольку вы будете выполнять с помощью очков все больше действий, которые сегодня, возможно, делаете с помощью телефона", — предположил он в сентябре 2024 года.

По мнению Tom's Guide и опрошенных экспертов, это вряд ли случится через 10 лет. Джефф Сноу, руководитель отдела искусственного интеллекта и программного обеспечения для мобильных устройств в Motorola, уверяет что смартфоны сохранят свою центральную роль, но они будут все активнее взаимодействовать с носимыми устройствами и подключенными экосистемами, давая новый опыт.

"Экран не всегда может быть отправной точкой, но смартфон по-прежнему будет персональным центром, соединяющим пользователей с контентом, услугами и людьми, где бы они ни находились", — поделился он.

Смартфон может стать "мозговым центром" для смарт-очков и других гаджетов Фото: Getty Images

Ави Грингарт, ведущий аналитик Techsponential, разделяет эту точку зрения. По его мнению, смартфоны будут служить средством для подключения, предоставляя вычислительные мощности, хранилище (память) или питание. Сенсорный экран будет служить средством ввода, когда голосовое управление невозможно, и дисплеем для просмотра контента.

"Умные очки кажутся наиболее естественным продолжением эволюции смартфонов, но им потребуется еще 10 лет, чтобы стать миниатюрными и стать жизнеспособной заменой смартфонов", — сказал Джефф Филдхак, директор по исследованиям Counterpoint Research. "В то же время они будут лишь "сопутствующими" устройствами".

Технические изменения в смартфонах

В последние годы смартфоны значительно повысили производительность и энергоэффективность, поскольку кремниевые чипы стали меньше, а транзисторы стали располагаться плотнее. Многие флагманы уже используют чипсеты, изготовленные по 3-нанометровому техпроцессу, а вскоре может появиться 2-нанометровый.

Дисплеи телефонов стали больше, и признаков изменения этой тенденции не предвидится. Более того, в последние годы производители телефонов выпустили складные устройства, чтобы еще больше увеличить размер экрана, сохранив при этом портативность.

Как отметил Джефф Сноу, сегодня потребители предпочитают большие дисплеи для стриминга и игр, но при этом достаточно компактные устройства, которые удобно лежат в руках и карманах. Поэтому растет популярность складных смартфонов.

Складные смартфоны станут еще популярнее в будущем Фото: Future

Росс Янг, соучредитель Display Supply Chain Consultants, а ныне вице-президент по исследованиям в Counterpoint Research, ожидает дальнейшего развития одно- и многостворчатых дисплеев. Если удастся свести к минимуму проблемы с долговечностью и энергопотреблением, то, возможно, появятся сворачиваемые дисплеи.

Производители дисплеев также стремятся выпускать более эффективные экраны для смартфонов. Росс Янг считает, что это положительно скажется на времени автономной работы. Например, более эффективное синее излучение в OLED может повысить эффективность примерно на 25% и окажет минимальное влияние на стоимость.

Ави Грингарт считает, что форм-фактор моноблока будет актуален и в 2035 году благодаря своей простоте, дешевизне и долговечности. Вероятно, он останется самым популярным в мире.

Связь 6G

В мире еще продолжается запуск сетей 5G, но уже началась работа над стандартом 6G. Его запуск предварительно запланирован на 2030 год.

6G, вероятно, окажет значительное влияние на такие области, как автономное вождение и подключенные умные устройства. Однако существует также перспектива использования ИИ для улучшения связи между телефоном и вышками сотовой связи, что позволит большему числу устройств одновременно подключаться к точкам доступа 6G. Возможно также, что технология уменьшит потребление энергии с обеих сторон.

Будущее за ИИ

В будущем ИИ будет не столько касаться инструментов генеративного редактирования и мгновенного перевода, как в современных смартфонах, сколько управления повседневной жизнью. По мнению директора по искусственному интеллекту OnePlus и Oxygen OS Артура Лэма, искусственный интеллект позволит объединять различные сервисы, помогая выполнят задачи совместно.

Это уже начала внедрять Samsung в своем Galaxy AI, например, помощник Gemini может найти адрес в приложении "Карты", отправить этот адрес другу и запланировать встречу с этим другом в календаре. На данный момент функция доступна только в приложениях Samsung и Google, а также Spotify и Whatsapp, но со временем планируется распространить ее и на другие приложения.

Смартфоны и другие гаджеты продолжат развиваться с помощью ИИ Фото: Future

Кроме того, функция Samsung Now Brief позволяет Galaxy AI больше узнавать о поведении и предпочтениях пользователя. Будущие дополнения к Now Brief будут более персонализированными и проактивными, основывая свое поведения на том, что ИИ знает о человеке.

По словам Блейка Гайзера, директора по управлению продуктами для смартфонов Samsung, со временем смартфон предложит самостоятельно выполнять рутинные действия, которые пользователь часто повторяет. Или же напоминать об игре любимой спортивной команды.

Артур Лэм тоже так считает. Он предположил, что виртуальный помощник на базе ИИ будет теснее связан не только со смартфонов, но также с часами и другими гаджетами.

Ранее писали, как квантовые технологии изменят смартфоны в будущем. Сейчас в них инвестируют средства такие технологические гиганты, как Google, IBM и Intel.