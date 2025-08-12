Не доведеться витягати з кишені: який вигляд матимуть смартфони і як працюватимуть у 2035 році

Через 10 років смартфони сильно зміняться. На думку експертів, вони стануть центральним пристроєм, тоді як більшість завдань виконуватимуть окуляри, годинники та інші носимі пристрої.

Це забезпечать нові функції, технології 6G-зв'язку та якісний стрибок у розвитку можливостей штучного інтелекту. Щоб уявити, куди розвиватимуться наші стосунки з технологіями, Tom's Guide поговорив із провідними експертами з Samsung, Motorola, Intel, OnePlus та інших компаній.

Роль смартфона

Марк Цукерберг з Meta вважає, що ера смартфонів уже добігає кінця, і в 2030-х роках поступиться розумним окулярам.

"Телефон буде завжди з вами, але він буде більше часу проводити в кишені, оскільки ви будете виконувати за допомогою окулярів дедалі більше дій, які сьогодні, можливо, робите за допомогою телефону", — припустив він у вересні 2024 року.

На думку Tom's Guide та опитаних експертів, це навряд чи станеться через 10 років. Джефф Сноу, керівник відділу штучного інтелекту та програмного забезпечення для мобільних пристроїв у Motorola, запевняє, що смартфони збережуть свою центральну роль, але вони дедалі активніше взаємодіятимуть із носяться пристроями та підключеними екосистемами, даючи новий досвід.

"Екран не завжди може бути відправною точкою, але смартфон, як і раніше, буде персональним центром, що з'єднує користувачів із контентом, послугами та людьми, де б вони не знаходилися", — поділився він.

Смартфон може стати "мозковим центром" для смарт-окулярів та інших гаджетів Фото: Getty Images

Аві Грінгарт, провідний аналітик Techsponential, поділяє цю точку зору. На його думку, смартфони слугуватимуть засобом для підключення, надаючи обчислювальні потужності, сховище (пам'ять) або живлення. Сенсорний екран слугуватиме засобом введення, коли голосове управління неможливе, і дисплеєм для перегляду контенту.

"Розумні окуляри здаються найприроднішим продовженням еволюції смартфонів, але їм знадобиться ще 10 років, щоб стати мініатюрними і стати життєздатною заміною смартфонів", — сказав Джефф Філдхак, директор з досліджень Counterpoint Research. "Водночас вони будуть лише "супутніми" пристроями".

Технічні зміни в смартфонах

Останніми роками смартфони значно підвищили продуктивність і енергоефективність, оскільки кремнієві чіпи стали меншими, а транзистори стали розташовуватися щільніше. Багато флагманів вже використовують чіпсети, виготовлені за 3-нанометровим техпроцесом, а незабаром може з'явитися 2-нанометровий.

Дисплеї телефонів стали більшими, і ознак зміни цієї тенденції не передбачається. Ба більше, останніми роками виробники телефонів випустили складні пристрої, щоб ще більше збільшити розмір екрана, зберігши при цьому портативність.

Як зазначив Джефф Сноу, сьогодні споживачі віддають перевагу великим дисплеям для стрімінгу та ігор, але при цьому досить компактним пристроям, які зручно лежать у руках і кишенях. Тому зростає популярність складних смартфонів.

Складні смартфони стануть ще популярнішими в майбутньому Фото: Future

Росс Янг, співзасновник Display Supply Chain Consultants, а нині віцепрезидент з досліджень у Counterpoint Research, очікує подальшого розвитку одно- і багатостулкових дисплеїв. Якщо вдасться звести до мінімуму проблеми з довговічністю та енергоспоживанням, то, можливо, з'являться дисплеї, які згортаються.

Виробники дисплеїв також прагнуть випускати більш ефективні екрани для смартфонів. Росс Янг вважає, що це позитивно позначиться на часі автономної роботи. Наприклад, більш ефективне синє випромінювання в OLED може підвищити ефективність приблизно на 25% і матиме мінімальний вплив на вартість.

Аві Грінгарт вважає, що форм-фактор моноблока буде актуальним і в 2035 році завдяки своїй простоті, дешевизні та довговічності. Ймовірно, він залишиться найпопулярнішим у світі.

Зв'язок 6G

У світі ще триває запуск мереж 5G, але вже почалася робота над стандартом 6G. Його запуск попередньо заплановано на 2030 рік.

6G, ймовірно, матиме значний вплив на такі галузі, як автономне водіння і підключені розумні пристрої. Однак існує також перспектива використання ШІ для поліпшення зв'язку між телефоном і вишками стільникового зв'язку, що дасть змогу більшій кількості пристроїв одночасно підключатися до точок доступу 6G. Можливо також, що технологія зменшить споживання енергії з обох сторін.

Майбутнє за ШІ

У майбутньому ШІ не стільки стосуватиметься інструментів генеративного редагування і миттєвого перекладу, як у сучасних смартфонах, скільки управління повсякденним життям. На думку директора зі штучного інтелекту OnePlus і Oxygen OS Артура Лема, штучний інтелект дасть змогу об'єднувати різні сервіси, допомагаючи виконувати завдання спільно.

Це вже почала впроваджувати Samsung у своєму Galaxy AI, наприклад, помічник Gemini може знайти адресу в застосунку "Карти", надіслати цю адресу другові та запланувати зустріч із цим другом у календарі. Наразі функція доступна тільки в додатках Samsung і Google, а також Spotify і Whatsapp, але згодом планують поширити її й на інші додатки.

Смартфони та інші гаджети продовжать розвиватися за допомогою ШІ Фото: Future

Крім того, функція Samsung Now Brief дає змогу Galaxy AI більше дізнаватися про поведінку та вподобання користувача. Майбутні доповнення до Now Brief будуть більш персоналізованими і проактивними, ґрунтуючи свою поведінку на тому, що ШІ знає про людину.

За словами Блейка Гайзера, директора з управління продуктами для смартфонів Samsung, з часом смартфон запропонує самостійно виконувати рутинні дії, які користувач часто повторює. Або ж нагадувати про гру улюбленої спортивної команди.

Артур Лем теж так вважає. Він припустив, що віртуальний помічник на базі ШІ буде тісніше пов'язаний не тільки зі смартфоном, а й із годинником та іншими гаджетами.

Раніше писали, як квантові технології змінять смартфони в майбутньому. Наразі в них інвестують кошти такі технологічні гіганти, як Google, IBM та Intel.