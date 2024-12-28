Смартфони зміняться до невпізнання: яка технологія цьому посприяє (відео)

Найбільші технологічні гіганти, як-от Google, IBM та Intel, вкладають значні кошти у квантові дослідження, які змінять мобільну техніку.

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Квантові комп'ютери мають потенціал для експоненціального збільшення обчислювальної потужності та ефективності, що важливо для смартфонів. Про це пише The Smartphone Magazine.

У світі технологій, що постійно розвивається, квантові комп'ютери стають майбутніми гравцями, які змінять правила гри. У той час як традиційні комп'ютери покладаються на двійкові біти, квантові комп'ютери використовують міць квантових бітів, або кубітів, які можуть існувати в декількох станах одночасно.

Поточна перешкода в інтеграції квантових обчислень у смартфони обертається навколо стабільності кубіта і підтримання квантового стану за кімнатної температури. Однак дослідники налаштовані оптимістично. З триваючими досягненнями портативні квантові процесори можуть з'явитися вже не за горами.

Найбільші технологічні гіганти, такі як Google, теж підтримують квантові дослідження. Їхня мета — зробити квантові обчислення доступними для повсякденного використання, включно з впровадженням цієї передової технології в споживчу електроніку. У разі успіху смартфони з підтримкою квантових обчислень зможуть не тільки швидше працювати з додатками, а й розвивати можливості ШІ та покращувати досвід віртуальної і доповненої реальності.

У міру того, як цифровий ландшафт продовжує розвиватися, квантові обчислення стали маяком невикористаного потенціалу. На відміну від традиційних обчислень, квантова технологія використовує кубіти, що дає їй змогу обробляти безліч можливостей одночасно, у такий спосіб радикально збільшуючи обчислювальну потужність і ефективність. Але що це означає для майбутнього смартфонів?

Microsoft — квантовий комп'ютер Фото: Microsoft

Інновації, що лежать в основі квантових смартфонів

Смартфони з підтримкою квантових технологій обіцяють не тільки більш швидкі операції, а й більш інтелектуальні функції, відкриваючи нові горизонти в області інновацій додатків і варіантів використання. Цей новий підхід може змінити наше сприйняття мобільних технологій, поєднуючи швидкість зі складною обчислювальною потужністю.

Вирішення поточних проблем

Інтеграція квантових обчислень у портативні пристрої, такі як смартфони, вимагає подолання значних перешкод. Основна проблема полягає в стабілізації кубітів, які, як відомо, чутливі до збурень довкілля і наразі потребують надзвичайно низьких температур для підтримання своїх станів.

Однак прогрес у матеріалознавстві вже на підході; досягнення в галузі топологічних кубітів і надпровідників кімнатної температури незабаром можуть надати рішення, що дадуть змогу кубітам надійно функціонувати за практичніших температур.

Смартфон майбутнього Фото: Getty Images

Можливості використання квантового смартфона

Міць квантових обчислень може перевизначити кілька аспектів використання смартфонів. Потенційні можливості включають:

Покращена інтеграція ШІ: чудова обчислювальна потужність може вдосконалити алгоритми машинного навчання, зробивши пристрої здатними виконувати більш тонкі та складні завдання ШІ.

Революційна доповнена і віртуальна реальність: квантові обчислення можуть забезпечити максимально захопливі можливості доповненої і віртуальної реальності прямо на вашому пристрої.

Безпрецедентна безпека даних: алгоритми квантового шифрування обіцяють захистити скомпрометовані дані за допомогою майже нерозв'язних ключів.

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Лідери квантових перегонів

Найбільші гравці галузі, такі як Google, IBM і Intel, перебувають на передовій квантових перегонів. Ці компанії вкладають ресурси в дослідження і розробки, щоб зробити квантові обчислення широкодоступними. Їхні прориви не просто теоретичні; вивчаються механізми вбудовування квантових датчиків у пристрої та моделі мінімальних кубітних масивів для споживчої електроніки. Якщо ці інвестиції успішно зійдуться, технологічні гіганти можуть зробити революцію на ринку, випустивши смартфони, які за своєю суттю перевершують сьогоднішні обчислювальні потужності.

Прогнози та тенденції

З кожним обчислювальним стрибком уперед поновлюються спекуляції про майбутні тенденції. У міру того, як квантова технологія продовжує розвиватися, прогнози припускають значний вплив на глобальну кібербезпеку, галузі обробки даних і персоналізовану споживчу електроніку.

Однак поява квантових смартфонів також потребуватиме нових стандартів для розробки програмного забезпечення, телекомунікаційної інфраструктури та нормативно-правової бази для адаптації цих потужних пристроїв.

На закінчення, хоча шлях до мейнстримних квантових обчислень у смартфонах все ще розгортається, можливості, які відкривають ці інновації, монументальні. Цифровий світ перебуває на межі трансформації, яка може значно посилити нашу взаємодію з технологіями, забезпечуючи безпрецедентну ефективність і можливості. Ентузіасти та галузеві експерти з нетерпінням чекають цієї еволюції — квантового стрибка в майбутнє мобільних технологій.

Раніше ми повідомляли про те, що квантовий комп'ютер D-Wave вперше виконав корисне завдання. Розробники запевняють, що їхня система Advantage2 незрівнянно швидша за найпотужніший у світі суперкомп'ютер Frontier. Однак інші вчені критикують її за однозадачність і навіть не вважають комп'ютером як таким.