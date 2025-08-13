В США массово снимают солнечные панели с десятков тысяч крыш: почему они больше не нужны

США готовы к масштабному проекту в рамках инициативы по отказу от выбросов углерода. На этот раз Америка сосредоточится не на солнечных панелях на крышах домов, а на "водной" солнечной энергии.

Related video

Согласно исследованию Национальной лаборатории возобновляемой энергии (NREL), водохранилища по всей стране смогут разместить солнечные панели, способные обеспечивать электроэнергией более 100 млн домов в год. Учитывая возможность генерации более 1476 тераватт-часов энергии на воде, идея создания плавучих фотоэлектрических систем, широко известных как "флоатоэлектростанции", вполне реальна. Америка вполне может попрощаться с более чем 10 000 солнечных электростанций, расположенных на крышах, пишет ecoticias.com.

Принцип работы плавучих панелей основан на использовании воды в прудах или водохранилищах. Поскольку фотоэлементы находятся на плаву, вода охлаждает их на 15%. Сами панели могут уменьшить испарение, что крайне важно для засушливых регионах. Более того, систему можно установить на существующей инфраструктуре, что исключает все затраты, связанные с установкой. Еще одним преимуществом технологии является то, что многие площадки в стране могут поддерживать установки среднего и крупного масштаба мощностью от 10 мегаватт до 1 гигаватта.

Изначально исследование NREL было сосредоточено на управляемых водохранилищах как части гидроэнергетических систем. Оно показало, что плавучие солнечные электростанции гарантируют более стабильное обеспечение электросетей энергией. В таких штатах, как Калифорния, Техас и Оклахома, имеется множество водохранилищ, поэтому плавучие фотоэлементы подходят для удовлетворения текущего спроса на энергию и одновременного соблюдения повестки дня по защите климата.

Американский проект сталкивается с некоторыми сложностями, связанными с сохранностью дикой природы, стоимостью строительства и экологическими нормами. Поэтому нужно провести дополнительные исследования. Однако на сегодняшний день у ученых нет никаких причин отказываться от программы развития плавучей солнечной энергетики, поскольку даже 10% от задействованного потенциала может обеспечить электроэнергией более 10 млн домов.

Плавучие солнечные электростанции вполне могут вытеснить традиционные солнечные электростанции, потому что не занимают земельную площадь, необходимую для сельского хозяйства и не "уродуют" крыши и фасады жилых домов, подчеркивают авторы материала.

Ранее мы писали, что в Норвегии добывают чистую энергию необычно из воды. Вместо того, чтобы занимать сельскохозяйственные угодья или крыши зданий, новое поколение источников зеленой энергии появляется на воде. Это смелый инженерный шаг, который может превратить моря в площадки по добыче электричества.