У США масово знімають сонячні панелі з десятків тисяч дахів: чому вони більше не потрібні

США готові до масштабного проекту в рамках ініціативи щодо відмови від викидів вуглецю. Цього разу Америка зосередиться не на сонячних панелях на дахах будинків, а на "водній" сонячній енергії.

Згідно з дослідженням Національної лабораторії відновлюваної енергії (NREL), водосховища по всій країні зможуть розмістити сонячні панелі, здатні забезпечувати електроенергією понад 100 млн будинків на рік. З огляду на можливість генерації понад 1476 терават-годин енергії на воді, ідея створення плавучих фотоелектричних систем, широко відомих як "флоатоелектростанції", цілком реальна. Америка цілком може попрощатися з більш ніж 10 000 сонячних електростанцій, розташованих на дахах, пише ecoticias.com.

Принцип роботи плавучих панелей ґрунтується на використанні води в ставках або водосховищах. Оскільки фотоелементи перебувають на плаву, вода охолоджує їх на 15%. Самі панелі можуть зменшити випаровування, що вкрай важливо для посушливих регіонів. Ба більше, систему можна встановити на наявній інфраструктурі, що унеможливлює всі витрати, пов'язані з установкою. Ще однією перевагою технології є те, що багато майданчиків у країні можуть підтримувати установки середнього та великого масштабу потужністю від 10 мегават до 1 гігавата.

Спочатку дослідження NREL було зосереджене на керованих водосховищах як частині гідроенергетичних систем. Воно показало, що плавучі сонячні електростанції гарантують більш стабільне забезпечення електромереж енергією. У таких штатах, як Каліфорнія, Техас і Оклахома, є безліч водосховищ, тому плавучі фотоелементи підходять для задоволення поточного попиту на енергію і одночасного дотримання порядку денного щодо захисту клімату.

Американський проєкт стикається з деякими складнощами, пов'язаними зі збереженням дикої природи, вартістю будівництва та екологічними нормами. Тому потрібно провести додаткові дослідження. Однак на сьогоднішній день у вчених немає жодних причин відмовлятися від програми розвитку плавучої сонячної енергетики, оскільки навіть 10% від задіяного потенціалу може забезпечити електроенергією понад 10 млн будинків.

Плавучі сонячні електростанції цілком можуть витіснити традиційні сонячні електростанції, бо не займають земельну площу, необхідну для сільського господарства, і не "спотворюють" дахи та фасади житлових будинків, підкреслюють автори матеріалу.

