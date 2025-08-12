Норвегія видобуває чисту енергію незвично з води: як працює нова технологія

Замість того, щоб займати сільськогосподарські угіддя або дахи будівель, нове покоління джерел зеленої енергії з'являється на воді. Це сміливий інженерний крок, який може перетворити моря на майданчики з видобутку електрики.

У Норвегії запустили плавучу сонячну платформу розміром з 14 футбольних полів. Їй не страшні хвилі висотою до 8 м, сильні вітри і висока концентрація солі, пише ecoticias.com.

Платформа Xolarsurf від компанії Saipem може бути встановлена в будь-якій прибережній зоні, навіть у суворих умовах навколишнього середовища. Вона пропонує ідеальне рішення для гібридних проєктів, таких як морські вітряні станції, як фіксовані, так і плавучі.

Технологія примітна з кількох причин:

усуває необхідність займати цінну землю;

використовує наявні структури, такі як вітряні турбіни;

масштабується, знижуючи виробничі витрати;

дизайн дає змогу переміщати панелі відповідно до попиту на енергію.

Порівняно з вітряними турбінами, сонячні електростанції простіші, дешевші в розгортанні та простіші в масштабуванні, кажуть розробники. Вони також стверджують, що Xolarsurf здатна забезпечити чистою енергією віддалені місця зі споживанням від 4 до 715 МВтг на рік. А використовуючи наявні структури, можна значно знизити витрати на розгортання.

Енергетична революція відбувається сьогодні не тільки на дахах або в пустелях, а й у відкритому морі, пише ЗМІ. І, можливо, наступного разу, коли ви подивитеся на океан, ви побачите не тільки хвилі, а й сонячні панелі, що сяють у променях, підсумовують автори матеріалу.

