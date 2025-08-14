Крошечный чип поможет создать средство против рака и раскрыть тайны Вселенной: как это возможно

Инженер из США Аакаш Сахаи разработал чип на основе кремния, который позволяет управлять электромагнитными полями и может значительно продвинуть исследования в области физики, химии и медицины.

Related video

Технология позволит создать лазеры для уничтожения раковых клеток безопасно для здоровых тканей. Подробностями исследования поделилась пресс-служба Университета Колорадо в Денвере, где работает ученый.

Аакаш Сахаи разработал материал на основе кремния, похожий на чип, который способен выдерживать высокоэнергетические пучки частиц, управлять потоком энергии и позволяет ученым получать доступ к электромагнитным полям, создаваемым колебаниями (вибрациями) квантового электронного газа. Для этого достаточно пластины размером с большой палец.

Быстрое движение создает электромагнитные поля. Благодаря технологии Сахаи материал управляет тепловым потоком, создаваемым колебаниями, и сохраняет образец целым и стабильным. Это дает ученым возможность наблюдать за процессами, как никогда ранее, и открывает возможность компактного размещения коллайдеров длиной в несколько километров в одном чипе.

"Это очень интересно, потому что эта технология откроет совершенно новые области исследований и окажет непосредственное влияние на мир, — прокомментировал Аакаш Сахаи. — В прошлом мы уже совершали технологические прорывы, которые продвинули нас вперед, например, открытие субатомной структуры, приведшее к созданию лазеров, компьютерных чипов и светодиодов. Это нововведение, также основанное на материаловедении, идет в том же направлении".

Инженер нашел способ создания экстремальных электромагнитных полей, которые ранее невозможно было создать в лабораторных условиях. Эти электромагнитные поля, возникающие при вибрации и отскоке электронов в материалах с невероятно высокой скоростью, питают все: от компьютерных чипов до суперколлайдеров частиц, которые ищут доказательства существования темной материи. До сих пор для этого требовались очень дорогое и массивное оборудование.

"Этот технологический прорыв может реально изменить мир. Речь идет о понимании того, как устроена природа, и использовании этих знаний для оказания положительного влияния на мир", — сказал Калян Тирумаласетти, аспирант лаборатории Сахая, который также работает над проектом.

Аакаш Сахаи и его аспирант Калян Тирумаласетти Фото: Университет штата Колорадо

Денверский университет в Колорадо уже подал заявки и получил предварительные патенты на эту технологию в США и за рубежом. Хотя до реального практического применения могут пройти годы, она может обеспечить новые научные прорывы. В дальнейшем ученые планируют усовершенствовать материал кремниевых чипов и лазерной технологии.

"Гамма-лазеры могут стать реальностью. Мы сможем получать изображения тканей вплоть до ядра клеток, а не только до ядра лежащих в их основе атомов. Это означает, что ученые и врачи смогут увидеть, что происходит на ядерном уровне, и это ускорит наше понимание колоссальных сил, действующих в столь малых масштабах, а также позволит усовершенствовать методы лечения и излечения. В конечном итоге мы сможем разработать гамма-лазеры для модификации ядра и удаления раковых клеток на наноуровне", — заявил Аакаш Сакая.

Ранее писали о новом квантовом чипе, который навсегда изменит связь и вычисления. Это первый случай создания столь сложной системы с использованием коммерческих технологий производства микросхем.