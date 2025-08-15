Дешевые панели уже не спасают: почему солнечная промышленность Китая терпит крах

В Китае начался кризис производства оборудования для солнечной энергетики, вызванный агрессивным расширением мощностей, непрозрачными субсидиями и дешевыми кредитами. В результате предложение значительно превышает мировой спрос.

В таких условиях китайские компании развязали экономическую войну друг с другом, снижая цены ниже себестоимости, чтобы удержаться на плаву. Ситуацию и последствия для рынка проанализировало африканское издание Monitor.

Китай делает панели себе в убыток

Китай долгое время был лидером в сфере солнечной энергетики и символом промышленных амбиций, но сейчас борется с последствиями собственных политических решений. Коммунистическая партия Китая (КПК) годами навязала вертикальный подход к промышленному планированию, раздавая производителям субсидии, земли и дешевые кредиты, подталкивая их к быстрому расширению, но не обращая при этом внимания на реальный рыночный спрос.

В итоге мощности по производству поликремния в Китае выросли до более чем 3,5 млн тонн в 2024 году, в то время как мировой спрос застрял на уровне около 1,9 млн тонн. Это несоответствие спровоцировало ожесточенную войну за клиентов, главным оружием в которой стало занижение цен ниже рыночной стоимости.

Даже лидеры отрасли понесли многомиллиардные убытки. Согласно последним отчетам, чистый долг таких компаний, как Jinko Solar и Trina Solar, вырос более чем на 60% с 2020 года, в то время как свободный денежный поток остается стабильно отрицательным.

Сейчас эти компании выживают не за счет хороших продаж на рынке, а благодаря государственной поддержке, политической защите и фаворитизму со стороны регулирующих органов. Это создает искаженную конкуренцию, где выживание зависит от поддержки власти и связей, а не от результатов.

По мнению аналитиков, к такой ситуации привело не просто плохое планирование, а саботаж промышленности со стороны правительства, желающего любой ценой получить самую большую долю на мировом рынке. КПК решило, что количество важнее качества и стабильности. Поэтому небольшие компании, неспособные конкурировать с государственными гигантами, оказались на грани банкротства из-за растущих долгов при низкой загруженности мощностей.

Недавно ведущие производители поликремния, такие как Tongwei и GCL Technology Holdings объявили о формировании совместного предприятия, призванного спасти более слабых игроков. Этот механизм должен оказать финансовую помощь, поглотить избыточные активы и обязательства, но не сможет устранить первопричины кризиса, а они лежат в политической плоскости.

В Китае производят слишком много солнечных панелей Фото: Freepik

Политический паралич

Несмотря на неоднократные призывы Министерства промышленности и информационных технологий (МИИТ) к "упорядоченной конкуренции", правительство не смогло провести значимые реформы. Минимальные цены и ограничения производства, введенные в середине 2025 года, оказали ограниченное влияние, поскольку устаревшие и неэффективные заводы продолжают работать, готовые снова наводнить рынок в случае роста цен. Партия потеряла доверие инвесторов, поскольку начала спасать отрасль уже после того, как был нанесен большой ущерб.

Более того, китайская солнечная продукция сталкивается с растущим неприятием на мировых рынках. Когда-то ее модули ценили за доступность, теперь к ней относятся скептически. Вдобавок, информация о принудительном труде работников в Синьцзяне, где производится почти половина мирового поликремния высокого качества, привели к запретам на импорт и этическим проверкам.

Многие страны, включая США, обвиняют Китай в демпинге по цене ниже себестоимости с целью подавления конкуренции, в то время как непрозрачные субсидии и нерыночное поведение нарушают нормы Всемирной торговой организации. Эта практика не только подрывает принципы справедливой торговли, но и портит репутацию китайского экспорта солнечной энергии.

В Китае тоже понимают, что продажа продукции по цене ниже себестоимости обречена на провал, а огромные мощности сами по себе не могут компенсировать убытки. Производителям сейчас необходимы новые технологии, эффективность и прозрачность сейчас жизненно важны, но централизованный контроль КПК подавляет конкуренцию и творческий потенциал.

Из-за этих проблем страны стремятся диверсифицировать свои цепочки поставок и наращивать внутренние мощности, поэтому влияние Китая на рынке солнечной энергетики может ослабнуть. США, ЕС и Индия уже активно инвестируют в местное производство, опираясь на стратегические стимулы и торговые барьеры.

Ранее писали, почему солнечная энергетика переживает кризис в Испании. Местные компании при поддержке правительства построили столько электростанций, что иногда производят чересчур много энергии. Ее приходится продавать дешево, поэтому операторы терпят убытки.