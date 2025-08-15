"Могу не дожить": студентка бросила учебу из-за страха, что ИИ уничтожит человечество

Бывшая студентка Массачусетского технологического института (MIT) в США рассказала, что решила бросить учебу, потому что боялась, что всеобщий искусственный интеллект (AGI) полностью уничтожит человечество.

Related video

Поступив в университет в 2023 году, Элис Блэр начала посещать лекции по информатике и встречаться с другими людьми, которых интересует развитие ИИ, сообщает Forbes.

Впоследствии девушка пришла к выводу, что в подавляющем большинстве сценариев, появление AGI приведет к вымиранию человечества. Речь идет о сильном ИИ, способном выполнять разнообразные задачи так же хорошо, как и люди.

"Я волновалась, что могу не дожить до выпуска из-за AGI", — призналась она.

Важно

"Я — позор своего вида": у ИИ случился "нервный срыв" после провала задания (фото)

Блэр устроилась на контрактную работу техническим автором в Центре безопасности искусственного интеллекта, некоммерческой организации, специализирующейся на исследованиях безопасности искусственного интеллекта. Сейчас она помогает с информационными бюллетенями и исследовательскими работами и планирует возвращаться к учебе в MIT.

"Я прогнозирую, что мое будущее лежит в реальном мире", — сказала девушка.

Напомним, американские ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне и Массачусетского технологического института обнаружили, что ИИ может управлять человеческой памятью, навязывая пользователям фальшивые воспоминания.

Фокус также сообщал, что согласно новым исследованиям Королевского колледжа Лондона чат-боты с ИИ на основе больших языковых моделей (LLM) способны легко манипулировать пользователями, чтобы побудить их раскрывать личную информацию.